“Chinas Staatspräsident Xi Jinping wird bald den Staatsbesuch in der Schweiz antreten. Darüber freue ich mich sehr. Es symbolisiert, dass China und die Schweiz gute Partner sind, ihre Zusammenarbeit in allen Bereichen immer weiter verstärkt und ihr gegenseitiges Vertrauen stetig weiter vertieft”, so die Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard in der schweizerischen Hauptstadt Bern während des Interviews mit People’s Daily im Vorfeld des Staatsbesuches von Xi Jinping.

Leuthard ist der Meinung, dass sich die Schweiz-China-Beziehungen gut entwickeln und die beiden Länder seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehung in zahlreichen Bereichen bereits Fortschritte gemacht haben. Sie erklärte, dass die beiden Seiten im vergangen Jahr bekanntgegeben haben, eine innovative strategische Partnerschaft aufzunehmen. Dadurch haben die Beziehungen beider Länder noch weitere Fortschritte gemacht und dies zeige die Zuversicht für die Kooperation beider Länder. Dank einer Reihe von Dialogen, welche die beiden Seiten seit einigen Jahren im Geist der Gleichberechtigung, Innovation und des gemeinsamen Gewinns pflegen und dank des gegenseitigen Respektes erhalten die beiden Regierungen das gegenseitige Vertrauen.

Leuthard stellte dar, dass der Handels- und Investitionsprotektionismus derzeit weltweit wieder auflebe und die Handelsbarrieren zwischen den Staaten zunehmen. Trotzdem teilen die Schweiz und China eine offene Wertanschauung miteinander und besitzen einen umfangreichen Konsens über die Erweiterung und Vertiefung des globalen Freihandels. Seit dem Inkrafttreten des Schweiz-China-Freihandelsabkommens habe sich die bilaterale Handelssumme deutlich erhöht und die bilaterale Investitionsmenge deutlich zugenommen. Neue Arbeitsplätze wurden geschaffen. Sie wies darauf hin, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und China noch einen enormen Entwicklungsraum hat. Während des diesmaligen Schweiz-Besuches von Xi werden die beiden Seiten aktiv über einen umfangreichen Ausbau des bereits in Gang gesetzten Freihandels diskutieren.

“Innovationszusammenarbeit gilt als ein Höhepunkt der Schweiz-China-Beziehungen”, merkte Leuthard an. Die beiden Länder haben den Willen zur weiteren Stabilisierung und Verstärkung der Kooperation im Innovationsbereich und wollen auf das obere Segment der Wertschöpfungskette aufsteigen.

Leuthard sagte, Energie und Klima spielen eine entscheidende Rolle für die globale zukünftige Entwicklung. China habe auf der UN-Klimakonferenz von Paris wichtige Versprechen gemacht und damit herausragende Beiträge zur Verwirklichung des Übereinkommens von Paris geleistet. Die Schweiz und China können fachliches Wissen und Technologien miteinander teilen und ihre Kräfte für die Forschung in Bereichen wie saubere Energien gemeinsam einsetzen.

Leuthard erklärte, die beiden Staaten werden während des Schweiz-Besuches von Xi Kulturabkommen abschließen und das “China-Schweiz-Tourismusjahr 2017” einläuten. Mit der immer weiteren Vereinfachung der Visumsverfahren für chinesische Touristen begrüße die Schweiz chinesische Touristen. Hinzu kommt, dass die Schweiz zu mehr Kommunikation und Zusammenarbeit mit China im Bereich Winterreisen bereit ist.

“Präsident Xi Jinping wird auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede halten. Ich erwarte gespannt seine Analyse über Chinas Beitrag zur Stabilität der Weltwirtschaft”, so Leuthard. Sie betonte, dass die internationale Lage derzeit wechselhaft und instabil sei. Chinas Präsenz auf der multilateralen Bühne solle seine Fähigkeit zu Global Governance und seine Stabilisator-Funktion für die Weltwirtschaft vorzeigen. China sei eine große Nation. Es werde eine immer größere Rolle in den internationalen und regionalen Angelegenheiten spielen. Auch die Schweiz wolle in diesem Prozess eine positive Wirkung entfalten.

Von Ren Yan und Wang Yuan, People’s Daily

Quelle: People’s Daily

20.01.2017 | Rubrik: Politik | 135 Aufrufe