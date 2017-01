China bemühe sich stets um den Wohlstand der Chinesen und der Völker der ganzen Welt.





Zum Anfang des neuen Jahres 2017 wird Chinas Staatspräsident Xi Jinping an der Jahressitzung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilnehmen und das Hauptquatier der Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Internationalen Olympischen Komitees in Genf und Lausanne besuchen. Chinas Ständiger Vertreter im Genfer Büro der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in der Schweiz, Ma Zhaoxu, hat am Freitag in der People’s Daily einen Artikel veröffentlicht. Demzufolge wird Xis diesmaliger Schweiz-Besuch der ganzen Welt die selbstbewusste, offene, verantwortungsvolle und positive Stimme Chinas übermitteln, Chinas stabiles und sich weiterentwickelndes diplomatisches Image zeigen sowie das chinesische Konzept für eine stabile undnachhaltige Entwicklung sowie gemeinsame Prosperität anstoßen.

Der Artikel wies darauf hin, dass die Weltwirtschaft sich derzeit nur langsam wiederbelebe, ein Strom der Anti-Globalisierung rasch herannahe, sich die geopolitischen Konflikte verschärfen, der Terrorismus zunimmt und sich die internationale Ordnung und Struktur tiefgreifend verändern. Eine Reihe von”Black Swan”-Ereignissen verursachen große Überraschungen. Die Welt verliere scheinbar im Chaos die Orientierung und drohe, in die Missstände der fehlenden Führungskraft und des wirkungslosen Regelwerks zu geraten. Die internationale Gesellschaft suche in der Verwirrung nach Lösungen.

Unter der standhaften Leitung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas mit Xi Jinping als Kern sei China angesichts der komplexen und veränderlichen internationalen Lage immer selbstbewusster und übernehme eine immer größere Führungsrolle bei der globalen Ordnungspolitik.

Der Artikel wies darauf hin, dass China die Bildung einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft und neuaritige internationale Beziehungen mit gemeinsamem Gewinn als Kern anrege. Solche Initiativen wurzeln in der auf eine lange Geschichte zurückblickende umfassende und tiefschürfende chinesische Kultur. Diese und die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz rühren von derselben Abstammung her. Siesind mit dem gemeinsamen Willen aller Völker zum Frieden, zur Entwicklung, zur Zusammenarbeit im Einklang und entsprechen dem Entwicklungstrend der Menschheit. Das Konzept der menschlichen Schicksalsgemeinschaft soll sich in der Praxis der Teilnahme Chinas an der globalen Ordnungspolitik weiterentwickeln und immer weiter bereichern.

China leite aktiv die Richtung der Weltwirtschaft und des Global Governance. China habe 2016 den G20-Gipfel in Hangzhou erfolgreich abgehalten, auf dem China das “China-Rezept” gegen die grundlegenden Probleme der Weltwirtschaft und Richtung für die Regulierung der globalen Wirtschaft gewiesen habe. Auf dem APEC-Treffen (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) im peruanischen Lima habe Chinas Staatspräsident Xi Jinping hinsichtlich der wichtigen Probleme wie Deglobalisierung, Protektionismus und Fragmentierung der regionalen Zusammenarbeit Chinas Stimme stark verlauten lassen und den Fortschritt der wirtschaftlichen Globalisierung in eine offenere, tolerantere und allgemein vorteilhaftere Richtung gelenkt. Diese Äußerungen spielen eine positive Rolle für die Förderung der globalen Zuversicht und der Etablierung des globalen Konsenses.

China bemühe sich stets um den Wohlstand der Chinesen und der Völker der ganzen Welt. China fördere als erster Staat die Durchführung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Chinas “Fünf Entwicklungskonzepte” und der 13. Fünfjahresplan verbinden seine eigene Entwicklung mitden internationalen Agenden und Zielen. China lege großen Wert auf die Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens, bekämpfe wirkungsvoll AIDS und Tuberkulose, unterstütze kraftvoll die Förderung des Weltfriedens und der Weltentwicklung durch die Olympischen Spiele. Chinas “Belt and Road”-Initiative verkopple sich Schritt für Schritt mitstaatlichen Entwicklungsstrategien der Länder entlang der “Belt and Road”, verbinde den Chinesische Traum mit dem Welttraum, verleihe der Wirtschaftsentwicklung Eurasiens und der ganzen Welt eine neue Dynamik und Hoffnung.

