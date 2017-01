China trägt mit seiner eigenen Entwicklung zu der Menschheitsentwicklung bei, indem China seine Regierungserfahrungen mit anderen Ländern teilt.





Chinas Staatspräsident Xi Jinping befindet sich derzeit auf einem Staatsbesuch in der Schweiz, wo er das Konzept einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit im Hauptquatier der Vereinten Nationen in Genf umfassend vorbringen wird. Am 15. Januar erschien in der People’s Daily der Artikel „Das Konzept einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit soll die Zukunft erleuchten”, der dieses Konzept auslegt und intepretiert.

Das Konzept einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft entspringt der jahrtausendealten chinesischen Kultur und der chinesischen außenpolitischen Ideen. In der heutigen Welt profitieren Staaten voneinander und bilden eine innige Gemeinschaft. Ein eng verwobenes und aufeinander angewiesenes Netzwerk nimmt bereits Schritt für Schritt Gestalt an. Der Aufbau einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft fußt auf Chinas Analyse über die Zeitströmung und historische Entwicklungstendenz und bietet der Welt ein Lösungskonzept, dasvon der Weisheit des Ostens geprägt ist.

Seit 2012 hat Staatspräsident Xi Jinping zu mehreren Gelegenheiten das Konzept einer Schicksalsgemeinschaft tiefgreifend ausgelegt und der Welt die chinesische Sichtweise einer menschlichen Zivilisation vermittelt. Eine Schicksalsgemeinschaft der Nachbarländer Chinas entwickelt sich schnell und stabil. Die regionale Entwicklung geht auf allen Ebenen voran undsucht nach dem gemeinsamen Nenner für alle Seiten. Dies verkörpert Chinas wichtiges Prinzip, dass die eigene und gemeinschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen. Dieses Prinzip findet immer mehr internationale Anerkennung.

Im September 2015 legte Staatspräsident Xi Jinping auf dem Gipfeltreffen zum 70. Jahrestag der Vereinten Nationen die Hauptinhalte zum Schmieden einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft dar. Die Etablierung von partnerschaftlichen Beziehungen auf gleicher Augenhöhe, gemeinsame Konsultationund gegenseitige Verständnis sind wichtige Wege dorthin. Eine faire Justiz und ein gemeinsam getragenes Sicherheitssystem sind wichtige Garantien. Die Förderung von innovativer, offener und gegenseitig begünstigender Entwicklung sind die Grundprinzipien der Gemeinschaft. Erst durch die Förderung unterschiedlicher offener Kulturaustausche können gute Bindungen aufgebaut werden. Respekt vor der Natur und grüne Entwicklung garantiert die Nachhaltigkeit der Gemeinschaft. Die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz – gegenseitiger Respekt der Souveränität und territorialen Integrität, gegenseitiger Verzicht auf Aggression, gegenseitige Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten sowie Gleichberechtigung und gegenseitiger Nutzen in einem friedlichen Miteinander – sind die Hauptpfeiler und -wege einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft und Ausdruck der guten Aussichten für die Entwicklung der Weltgemeinschaft.

China trägt mit seiner eigenen Entwicklung zu der Menschheitsentwicklung bei, indem China seine Regierungserfahrungen mit anderen Ländern teilt. Durch die mehr als 30-jährige Reform- und Öffnungspolitik hat China die von Industrieländern in Jahrhunderten errungene Entwicklung bereits realisiert, ist zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden und hat mehr als 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit. 2016 wurde der G20-Gipfel in Hangzhou veranstaltet und wurde zu einem der erfolgreichsten Treffen in der Geschichte der G20. Vielen ausländischen Medienvertretern und Experten zufolge finden die chinesischen Konzepte der Reform und Entwicklung weltweite Anerkennung und Anwendung.

Zugleich bietet China der Welt aktiv eine Reihe von konstruktiven öffentlichen Gütern, welche die globale Ordnungspolitik der gemeinsamen Beratung, des gemeinsamen Aufbaus und Nutzens mit neuem Antrieb versorgen. An der 2013 initiierten „Belt and Road”haben bereits mehr als 100 Staaten und internationalen Organisationen teilgenommen. Über 30 Staaten haben einen Aufbau-Kooperationsvertrag mit China unterschrieben. Mehr als 20 Länder unterzeichneten einen Produktionskapazitäten-Kooperationsvertrag. Das Treffen der APEC (Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft) in Beijing stellte eine asiatisch-pazifische Freihandelszone vor, trieb Verhandlungsgespräche für eine umfassende regionale wirtschaftliche Partnerschaft voran und machte große Anstrengungen für die Verbesserungen der regionalen Wirtschaftsbeziehungen. Beim G20-Gipfel in Hangzhou wurde eine Strategie für die Verbesserungen des Welthandels formuliert und auf die Verringerung der Handelskosten und die stärkere Koordination der Handels- und Investitionspolitik geeinigt. Die Volksrepublik ist dabei, durch eine Reihe von chinesischen Konzepten und Weisheiten mit aller Kraft zur Reform des Global Governance beizutragen und die Rolle einer verantwortungsvollen Großmacht einzunehmen.

