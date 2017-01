Die Schweiz spielt in Bezug auf die Umsetzung der wirtschaftlichen und Handelszusammenarbeit mit China stets eine Vorreiterrolle.





Die Schweiz hat bereits 2007 Chinas völligen Marktwirtschaftsstatus anerkannt. Im Juli 2013 haben China und die Schweiz ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Es gilt sowohl als Chinas erstes Freihandelsabkommen mit einem europäischen Industrieland als auch als eines der umfangreichsten Freihandelsabkommens auf höchstem Niveau seit einigen Jahren. In der Schweiz wirdallgemein die Meinung vertreten, dass Xis diesmaliger Schweiz-Besuch das Wirtschafts- und Handelskooperationsniveau zwischen beiden Seiten auf ein höheres Niveau heben werde.

Die Schweiz ist ein wichtiger Partner Chinas in Europa und China ist der größte asiatische Handelspartner der Schweiz. Derzeit befindet sich die Weltwirtschaft in einer Zeit der Schwäche, die Zuwachsgeschwindigkeit des Welthandels fällt, trotzdem ist der China-Schweiz-Handel stabil gewachsen. Nach Angaben des schweizerischen Zollamtes hat das chinesisch-schweizerische Import- und Exportvolumen vom Januar bis zum September 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 Prozent auf 25,42 Milliarden US-Dollar (23,93 Milliarden Euro) zugenommen.

“Dank der ständigen Freisetzung der Boni des China-Schweiz-Freihandelsabkommens kann der China-Schweiz-Handel auch gegen den schwächenden Trend weiter wachsen”, erklärte der chinesische Botschafter in der Schweiz, Geng Wenbing, im Interview mit People’s Daily. Seit seinem offiziellen Inkrafttreten im Jahr 2014 läuft dieses Freihandelsabkommen gut, der bilaterale Handel wächst deutlich und die gegenseitigen Investitionen werden immer aktiver.

Mit der Umsetzung der Zollsenkungs- und -begünstigungsmaßnahmen des China-Schweiz-Freihandelsabkommens hat die Schweiz die Zollgebühren aller chinesischen industriellen Waren abgeschafft. Die Zollgebühren der meisten chinesischen Agrarprodukte wurden ebenfalls abgeschafft oder reduziert. Die Erfolge der gegenseitigen Begünstigung sind deutlich.

Das Bankenwesen ist der tragende Sektorder Schweiz. Seit einigen Jahren haben China und die Schweiz bezüglich der Zusammenarbeit im Bereich Finanzierung hervorragende Erfolge erzielt. Die Zentralbanken beider Seiten haben nacheinander ein bilaterales Währungsswap-Abkommen, Kooperationsdokumente über die Verstärkung der Zusammenarbeit bei Yuan-Geschäften und die Gründung einer Yuan-Clearing-Bank in der Schweiz abgeschlossen. Am Anfang des letzten Jahres hat die China Construction Bank (CCB) in der schweizerischen Metropole Zürich eine Filiale eröffnet, damit gilt die CCB-Filiale als die erste in der Schweiz eröffnete chinesische Bank.

Viele Experten sind der Meinung, dass die gute Tendenz der chinesisch-schweizerischen wirtschaftlichen und Handelszusammenarbeit hauptsächlich vom stabilen Wachstum der chinesischen Wirtschaft abhänge. 2016 hat Chinas Wirtschaftswachstum einen Anteil von über 30% an dem weltweiten Wirtschaftswachstum ausgemacht. China gilt als Garant des Wachstums der Weltwirtschaft. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, als größtes Warenhandelsland und als ein wichtigesr Investorland ist Chinas Wirtschaft stabil und entwickelt sich weiter. Die Entwicklungsqualität und -leistung erhöhen sich stetig. Dadurch soll eine noch größere Marktnachfrage für die Weltwirtschaft freigesetzt, mehr Investitionen vorangebracht, reichhaltigere Produkte angeboten und wertvollere Kooperationsmöglichkeiten geschaffen werden.



Der geschäftsführende Direktor des Internationales Zentrums für Handel und nachhaltige Entwicklung, Ricardo Meléndez-Ortiz, sagte People’s Daily, dass China seit dem Beitritt in die Welthandelsorganisation WTO eine hervorragende Entwicklungsfähigkeit bewiesen habe. Anlässlich der vom Staatspräsidenten Xi Jinping initiierten “Belt and Road”-Initiative sieht die ganze Welt China erwartungsvoll entgegen. Er glaubt, dass China durch solche innovative Idee die Staaten entlang der “Belt and Road” zu Entwicklung und gemeinsamem Gewinn führen könne.

Von Ren Yan und Wang Yuan, People’s Daily

Quelle: People’s Daily

