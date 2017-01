Derzeit befinden sich Weltpolitik und -wirtschaft in einer unklaren Situation. Viele Beobachter blicken auf der Suche nach Lösungen nach China, weil dessen Wirtschaft eng mit der Weltwirtschaft verbunden ist – so eng wie nie zuvor.





Ich arbeitete in den 1990ern als damaliger Chef der Mission der Weltbank in China. Dadurch hatte ich die Chance, China in der Tiefe kennenzulernen. Ich habe während dieser Zeit mitbekommen, wie der Geist der Reform und Öffnung in allen Ecken Chinas Eingang fand.

Ich hatte zuvor in zahlreichen Entwicklungsländern gearbeitet, aber meine China-Erfahrungen und die Empfindungen dort sind einzigartig. Die motivierte, zupackende Entschlusskraft, der Wille zur fleißigen Arbeit, das einsatzfreudige Verantwortungsbewusstsein, das Verlangen nach Selbstentwicklung durch Lernen der internationalen fortschrittlichen Erfahrungen sowie die Verwirklichung der wirtschaftlichen Modernisierung durch pragmatische und erfahrende Praktiken der Chinesen sind eindrucksvoll.

China hat in den letzten 30 Jahren beeindruckende Erfolge erzielt. Chinas extreme Armut hat sich massiv reduziert. Das Wohnungs-, Sozialhilfe- und Sozialversicherungssystem haben auch große Fortschritte gemacht. Nun stehen Strom und Wasser, gute Autobahnen sowie Internetzugang sogar in entfernten und abgelegenen Dörfern zur Verfügung. Zudem ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, das größte Exportland und das größte Fertigungsindustrieland. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich zwar ein bisschen verlangsamt, aber Chinas Wirtschaftswachstum macht immer noch ein Drittel des weltweiten Wachstums aus. Während der globalen Finanzkrise von 2008 bis 2009 erreichte Chinas Beitragssatz zur Weltwirtschaft sogar 50 Prozent.

Unter der Leitung der Strategie einer innovationsgetragenen Entwicklung wird China immer innovativer und kraftvoller. Nun steht China in den Bereichen wie erneuerbaren Energien, Nanotechnologie, manchen pharmazeutischen Technologie sowie mobiler Zahlungstechnologie an der Weltspitze. Die Kaufkraft der Chinesen ist heutzutage eine wichtiger Antrieb des globalen Konsummarktes. Chinas wirtschaftliche Erfolge und technischer Fortschritt haben auf der ganzen Welt allgemeinen Respekt gewonnen.

Natürlich steht Chinas Wirtschaft auch vor Herausforderungen, wie z.B. übermäßige Verschuldung, Überkapazitäten in manchen Industrien und Schattenbanken. China sah sich früher auch mal mit schweren Herausforderungen konfrontiert, trotzdem hatte China dank der richtigen Entscheidungen und Aktionen der chinesischen Führung die Probleme erfolgreich gelöst. Derzeit hat Chinas marktorientierte Reform noch Verbesserungsbedarf. Dabei sind die institutionelle Verbesserung für die wirtschaftliche Entwicklung und Vervollkommnung des Rechtssystems die Schlüssel.

Die dritte Plenarsitzung des 18. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas setzte die umfassende Vertiefung der Reform in Gang. Chinas kontinuierliches Forschen und Streben im Reformbereich führt dazu, dass alle Menschen noch standhaftere Zuversicht auf die Zukunft der chinesischen Wirtschaft haben. Es gilt auch als der Grund, warum China in Davos trotz schwächelnden Weltwirtschaft Zuversicht geben kann.

(Der Autor Pieter Bottelier war ehemaliger Leiter der Mission der Weltbank in China.)

Quelle: People’s Daily

