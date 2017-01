Das Neujahrsfest, das die Chinesen wörtlich “Frühlingsfest” nennen, ist der wichtigste Feiertag im chinesischen Kalender und wird weltweit groß gefeiert.





Das Datum richtet sich nach dem traditionellen Bauernkalender und fällt dieses Jahr auf den 28. Januar. Pompöse Gala-Shows mit Tanz, Gesang, Akrobatik und Moderation sind dabei Tradition wie “Dinner for One” beim deutschen Silvesterabend. Die Münchner Frühlingsfest-Gala zum Auftakt des Jahrs des Hahns, das gleichzeitig die 30-jährige Partnerschaft zwischen dem Freistaat Bayern und der Provinz Shandong markiert, findet am 26. Januar 2017 in der Freiheizhalle statt. Tickets sind an den Vorverkaufsstellen von München Ticket erhältlich.

Seit 2010 organisiert das Kultusministerium der Volksrepublik China in Kooperation mit lokalen Partner weltweit verschiedene Veranstaltungen unter dem Label “Huanle Chunjie” (auf Deutsch: “Fröhliches chinesisches Neujahr”), darunter Gala-Veranstaltungen, Ausstellungen und Vorträge. Im Rahmen von “Huanle Chunjie” präsentiert das Yinchuan Arts Theatre aus China sein buntes Neujahrsprogramm in mehreren deutschen Städten und bietet Gelegenheit, die chinesische Kultur kennen zu lernen. Das Konfuzius-Institut München bringt das Ensemble in die Freiheizhalle.

Das Yinchuan Arts Theatre ist das öffentliche Theater der Hauptstadt Yinchuan im autonomen Gebiet Ningxia im Nordwesten der Volksrepublik China. Es ist das vielfältigste und größte Theater in Nangxia. Seine künstlerische Bandbreite umfasst Tanz, Schauspiel, Kindertheater, Gesang, Chinesische Volkskunst, Akrobatik, Musik und Zauberei. Das Ensemble war mit seinen Aufführungen in verschiedenen Ländern zu Gast, u.a. in Ägypten, Qatar, Algerien, Japan, Indonesien und Hongkong.

Die Veranstaltung wird gefördert von Hanban und dem Kulturministerium der Volksrepublik China. Veranstalter ist das Konfuzius-Institut München.

Donnerstag, 26. Januar 2017 um 19:30 Uhr in der Freiheizhalle

Veranstaltungsort: Freiheizhalle, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1, 80636 München

Tickets: € 15/€ 8 ermäßigt (Schüler, Studenten) zzgl. Vorverkaufsgebühren

Vorverkauf bei München Ticket: Tel.: 089 54 81 81 81

Über das Konfuzius-Institut München

Das Konfuzius-Institut München ist ein chinesisches Sprach- und Kulturinstitut im weltweiten Verband der Konfuzius-Institute. Weltweit gibt es über 500 Konfuzius-Institute, davon 17 in Deutschland.

Seit Gründung im Februar 2009 hat sich das Konfuzius-Institut München als zentrale Institution zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur in München und Südbayern etabliert. Kernaufgabe ist das Unterrichten von Chinesisch als Fremdsprache. Das Institut bietet zielgruppenspezifische Sprachkurse auf allen Niveaustufen und für alle Altersgruppen an. Seit 2010 ist das Konfuzius-Institut München offizielles Prüfungszentrum für die international anerkannte Sprachprüfung HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). Durch die Veranstaltung von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen mit chinesischen und deutschen Künstlern und Experten schafft das Institut Raum für interkulturellen Dialog.

Träger sind die Stiftung ex oriente mit Sitz in München, die Peking Foreign Studies University (BFSU) und als Dachorganisation Confucius Institute Headquarters/Hanban in Peking.

Konfuzius-Institut München

Färbergraben 18

80331 München

