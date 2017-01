Die Regierung in Taiwan plant, den Nichtraucherschutz in Taiwan auszubauen.





Konkret sieht ein neuer Gesetzesvorschlag ein Rauchverbot auch in Bars und Nachtklubs vor. Bisher ist Rauchen in Taiwan in öffentlichen Gebäuden und Restaurants verboten, mit Ausnahme von abgetrennten Bereichen mit eigenem Lüftungssystem

Zudem sollen die gleichen Verbote künftig auch für elektrische Zigaretten gelten, die ebenfalls gesundheitsschädlich sind.

Der bisher ausgearbeitete Gesetzesvorschlag kann in den nächsten zwei Monaten öffentlich diskutiert werden, bevor er dem Kabinett und dem Parlament zur Verabschiedung übergeben wird.

Die John Tung Stiftung fordert neben den geplanten Änderungen noch eine Verdoppelung der bisherigen Strafen für unerlaubte Werbung für Tabakprodukte, die zwischen 150.000 und 750.000 Euro angesetzt sind. Auch könnten bei wiederholten Verstößen Geschäftsverbote ausgesprochen werden, so die Stiftung.

Vor kurzem wurde in der Hauptstadt Taipei das Rauchen zusätzlich in der Nähe von Schulen und an Bushaltestellen verboten. In Taiwan rauchen hauptsächlich Männer. In der Altersgruppe von 31 bis 50 Jahren rauchen mit 40 Prozent besonders viele Männer.

Quelle: RTI

06.01.2017 | Rubrik: Taiwan | 75 Aufrufe