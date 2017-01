Die Installation moderner Fenster und effektiver Heizungen birgt in China ein riesiges Potenzial zur Energieeinsparung.





Allerdings ist die Sensibilität für dieses Thema bislang noch wenig ausgeprägt. Sorgen machen sich die Menschen dagegen wegen der schlechten Luftqualität. Die Nachfrage nach Luftreinigungssystemen wird deshalb in den kommenden Jahren stark ansteigen. Auch Wasserreinigungsgeräte für den Haushalt dürften in Zukunft zunehmend gefragt sein.

In China müssen nach Schätzungen der China Building Materials Federation zwischen 2015 und 2024 landesweit etwa 11 Mrd. qm Türen und Fenster ausgetauscht werden. Dies entspricht einem Marktvolumen von 1 Billion Renminbi Yuan (RMB; etwa 145 Mrd. Euro; Jahresdurchschnitt 2015: 1 Euro = 6,904 RMB). Der Verband sieht im Einsatz von Mehrfachverglasungen und Low-E-Glass oder durch die Nachrüstung einfach verglaster Fenster mit Isolierfolien ein großes Energieeinsparpotenzial. Ähnliches gilt für den Lärmschutz.

Gegenwärtig ist die Toleranzschwelle hinsichtlich Luftzug und Außengeräuschen noch sehr hoch. Die Kunden wünschen sich Luxus und gute Qualität. Wenn nebenbei auch Energie gespart wird, ist dies allenfalls ein positiver Nebeneffekt. Ein Lernprozess wird allenfalls mittelbis langfristig erwartet. Dagegen schiebt sich zunehmend ein anderes Argument in den Vordergrund, das den Verkauf luftdichter Fenster beflügeln könnte: die hohe Luftverschmutzung. Luftreinigungsgeräte und -filter gegen Feinstaub etc. wirken bei dichten Fenstern eben deutlich effizienter.

Sensibilität für Luftverschmutzung steigt

Angesichts der sich stark verschlechterten Luftqualität achten zumindest Besserverdienende zunehmend nicht nur auf die Höhe ihres Gehalts, sondern darüber hinaus auch auf das Büroklima im buchstäblichen Sinn. Besonders internationale Firmen geben inzwischen viel Geld für Luftreinigungsgeräte, Filtersysteme und Luftmessgeräte in ihren Büros aus. Dadurch demonstriere die Firma Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten und könne diesen Aspekt überdies als Pluspunkt im Kampf um besonders begehrte Arbeitskräfte anbringen.

Die Sorgen sind nicht unbegründet. Nach einem im Dezember 2015 von Jones Lang LaSalle publizierten Bericht sind 90% aller Bürogebäude in Peking nicht in der Lage, die gesundheitsgefährdenden Feinstaubwerte spürbar zu senken. Bauentwickler gehen davon aus, so die China Daily, dass künftig vermehrt nachgerüstet wird.

Schätzungen zufolge soll die Nachfrage nach energiesparenden zentralen Luftreinigungssystemen in den nächsten Jahren auf bis zu 170 Mrd. RMB steigen.

Auch deutsche Unternehmen versprechen sich daran eine gewisse Teilhabe. Beispielsweise eröffnet Dream Maker aus Baden-Württemberg 2016 seine erste Fertigung in Zhejiang. Der Fenstersystemhersteller Schueco bringt zum Jahresende ein speziell für China entwickeltes Fenster mit eingebautem Luftfiltersystem auf den Markt.

Heizungen sollen effizienter und sauberer werden

In Bezug auf das Heizungswesen besteht nach wie vor eine historisch gewachsene Zweiteilung des Landes. Nördlich des Yangzte-Flusses dominiert die oft individuell nur durch das Öffnen der Fenster zu regulierende Fernheizung, südlich des Stroms überwiegen individuelle Heizsysteme (häufig über die Klimaanlage). Dabei hatten und haben viele Betreiber von Fernwärmenetzen kein Interesse am Einbau von Thermostaten und Reglern, denn je mehr Wärme sie verkaufen, desto mehr verdienen sie. Aufgrund der subventionierten Preise ist hingegen der Druck der Abnehmer gering.

Die National Development and Reform Commission (NDRC) hat im Oktober 2015 einen Plan zur stärkeren Nutzung industrieller Prozesswärme in Nordchina zum Heizen von Wohngebäuden publiziert. Gebraucht werden in diesem Rahmen hocheffiziente Wärmetauscher, Wärmepumpen sowie Übertragungsrohre und Isolierungen.

Auf die Betreiber erdgasbefeuerter Heizkessel kommt zum 1. April 2017 in Peking eine weitere Herausforderung zu. Mit diesem Stichtag soll der NOx-Anteil im Abgas auf umgerechnet 62 PPM begrenzt werden.

Individuelle kohlebetriebene Heizungen gelten als eine wichtige Quelle der Luftverschmutzung, besonders im Winter. Sieben der zehn Städte Chinas mit der schlechtesten Luft befinden sich in der Provinz Hebei. In Hebei sollen Privathaushalte deshalb vermehrt an Fernwärmenetze angeschlossen werden. Wo diese verfügbar sind, seien individuelle Kohleheizungen laut einer im Januar 2016 genehmigten Regelung künftig verboten, berichtete die China Daily. Insbesondere ländliche Bewohner sollen darin unterstützt werden, alternative Energieträger zu nutzen.

Leitungswasser hat schlechte Qualität

Nicht nur die verschmutzte Luft ist in China ein Problem, ähnliches gilt für Wasser. Nicht grundlos rät das Auswärtige Amt in seinen Länderinformationen für China, ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs und niemals Leitungswasser zu trinken. Letzteres soll nicht einmal fürs Zähneputzen benutzt werden. Entsprechend hat das Land bereits 2013 die USA als größten Einzelmarkt für abgefülltes Wasser abgelöst. So erhoffen sich auch internationale und nationale Anbieter von Wasserfiltersystemen gute Absatzchancen.

Nach Informationen von HC360 sind maximal 2 bis 3% aller chinesischen Haushalte mit Wasserreinigungsgeräten ausgestattet. Als Hauptreinigungsverfahren kommt die Umkehrosmose zum Einsatz. Die China Electronic News (Zhongguo Dianzi Bao) bezifferte den Verkauf von Wasserreinigungsgeräten 2014 auf 11,2 Mio. Einheiten 25% mehr als im Vorjahr. Hiervon gingen 10% in den Export.

Nach Schätzungen von Branchenfachleuten soll das Marktvolumen 2016 etwa 100 Mrd. RMB erreichen. Gegenwärtig gibt es etwa 3.000 Firmen; die meisten davon sind eher klein. Zu den namhafteren zählen Midea (Guangdong), oder Haier (Qingdao), einige arbeiten auch mit ausländischer Technologie wie Hunsdon (Shenzhen mit deutscher Technik) oder Chanitex (Shanghai) mit US-amerikanischer.

Quelle: econet monitor

03.01.2017 | Rubrik: Natur und Umwelt | 47 Aufrufe