Trumps Nominierung von Peter Navarro als Chef des Nationalen Handelsrats (NTC) erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Handelskriegs.





Die Ernennung des China- und Globalisierungskritikers Peter Navarro zum Chef des Nationalen Handelsrats erhöht die Wahrscheinlichkeit für Handelskonflikte mit den USA. Trumps Berater-Team vertritt höchst divergierende Ansichten.

Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat einen scharfen Chinakritiker, Peter Navarro, zum Vorsitzenden eines neuen Gremiums im Weißen Haus ernannt, das die Industrie- und Handelspolitik beaufsichtigen soll. Für chinesische Experten kündet die Entscheidung von mehr Unklarheit in den künftigen Beziehungen zwischen China und den USA.

Trump benannte am Mittwoch Navarro, ein in Harvard studierter Wirtschaftswissenschaftler und “einer der Architekten der populistischen Wirtschaftsbotschaften”, als Leiter des neu geschaffenen NTC im Weißen Haus.

Navarro hat vor 2006 keine akademischen Arbeiten über China veröffentlicht und verbreitete nach der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 die “Theorie der chinesischen Bedrohung”, was zunächst bedeutet, dass er “kein China-Experte” ist, sagte Diao Daming, Forscher am Institut für Amerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften am Donnerstag gegenüber Global Times.

Navarro ist Autor solcher Bücher wie “Tod durch China” und “Hockender Tiger: Was Chinas Militarismus für die Welt bedeutet”. Seine Arbeiten liefern hochgradig pessimistische und feindliche Aussagen über die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Die Financial Times berichtete, dass Navarro “seit Jahren warnt, dass sich die Vereinigten Staaten und China in einem Wirtschaftskrieg befänden” und sich für “eine aggressivere Position” vonseiten der USA aussprach, ähnlich der Botschaften, die der gewählte Präsident Trump den US-Wählern während der Präsidentschaftskampagne verkauft hat.

Die Ernennung des Vorsitzenden für das neue Büro im Weißen Haus muss nicht vom US-Kongress bestätigt werden, weshalb es laut Diao als sicher gilt, dass Navarro Trumps wichtigster Handelsberater werden wird. “Das ist kein positives Zeichen für China.”

Navarro verfügt über gute Beziehungen zu Gordon Chang, Autor des Buches “Der kommende Zusammenbruch Chinas” und US-Fernseh-Kommentator mit einer extrem chinafeindlichen Grundhaltung. Chang ist zudem Koautor von Navarros Buch “Hockender Tiger”.

Ihre Sichtweisen über China sind für etablierte US-Wissenschaftlern schlicht irrwitzig, aber Trump ist ein ungewöhnlicher Führer, und “diese Ernennung zeigt, dass er seinen Unterstützern zu sagen versucht, dass er sein Wahlkampfversprechen einer kompromisslosen Haltung im Außenhandel erfüllen wird”, sagte Jin Canrong, stellvertretender Leiter des Zentrums für Internationale Studien an der Renmin-Universität, gegenüber Global Times.

Drohende Konflikte

Jin sagte, dass Trump Konflikte mit vier Ländergruppen haben wird: US-Handelspartner, US-Verbündete, US-Nachbarn und muslimische Länder. “Es sieht so aus, als ob China, einer der Haupthandelspartner, das erste Land sein wird, mit dem die Vereinigten Staaten eine Auseinandersetzung anzetteln”.

China muss sich auf einen möglichen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten vorbereiten, schlug Jin vor, sollte etwa feststellen, welche Produkte wir aus den Vereinigten Staaten oder alternativen Ländern beziehen, und auch, in welchen Bereichen wir massive Vorteile besitzen.

Im Stahlsektor könnten die Vereinigten Staaten eine stärkere Offensive gegen China lostreten, bemerkte Jin.

Eine Auseinandersetzung zwischen China und den Vereinigten Staaten ist im Stahlsektor bereits seit der Wahl Trumps im Gange. Die Financial Times berichtete am 13. November, dass sich “China auf amerikanische und europäische Maßnahmen gegen chinesische Stahlprodukte vorbereitet, weil der Aufstieg von Donald Trump droht, die Opposition gegen eine chinesische Industrie, die für Hälfte der Weltleistung verantwortlich ist, eskalieren zu lassen”.

Da Navarro bezüglich des Außenhandels ähnliche Ansichten wie Trump vertritt, verstärkt diese neueste Entwicklung die Einschätzung, dass Trump eine “globalisierungsfeindliche” Regierungspolitik verfolgen wird, sagte Diao. “Die Wahrscheinlichkeit für Handelskonflikte zwischen den Vereinigten Staaten und China ist sehr hoch, aber wir können keine Schlussfolgerungen ziehen, da Trump noch nicht seine Aufgaben als Präsident ausübt.”

Laut der neuesten Liste von Trumps Mannschaft wird er über eine gespaltene Gruppe von Beratern verfügen. Navarro und Wilbur Ross, ein milliardenschwerer Investor, haben sich beide für eine Ausweitung der Handelsbeschränkungen ausgesprochen. Trump wählte aber auch viele Berater, die Befürworter des Freihandels sind, etwa Gary Cohn, Präsident von Goldman Sachs, der den Nationalen Wirtschaftsrat anführen wird, Rex Tillerson, Geschäftsführer von ExxonMobil, nominiert als Außenminister, und Terry Branstad, Gouverneur des Bundesstaates Iowa, der Wahl Trumps für den Botschafter in China, so die New York Times.

Quelle: People’s Daily

26.12.2016