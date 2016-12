Viele Chinesen entsagen den winterlichen Smogphasen durch kurzfristig geplante Reisen. Befördert wird der Trend durch vorab ausgegebene Smogwarnungen.





Zhang Juan, eine Stubenhocker-Mutter aus Xi’an in der Provinz Shaanxi, würde für gewöhnlich nicht über eine Reise bis zum Beginn des chinesischen Neujahrsfests nachdenken. Der Smog schien ihr allerdings keine Wahl zu lassen.

Ich habe ein einjähriges Baby, das äußerst empfindlich auf Smog reagiert, und der Luftreiniger in meiner Wohnung sieht nicht wie ein Problemlöser aus, sagte Zhang. “Daher werde ich, nachdem die Behörden Smogwarnungen ausgegeben haben, meinen Sohn nach Sanya in der Provinz Hainan oder in eine andere Stadt mit sauberer Luft bringen.”

Branchenkenner sagten, dass sich schwerer Smog zum wichtigsten Motor für Winterreisen entwickelt hat. Das Online-Reisebüro Ctrip meldete am Montag, dass es im Dezember voraussichtlich mehr als 150.000 Kunden, die schlicht dem Smog entkommen wollen, mit Auslandsreisen versorgen wird.

UTour International Travel Service nannte keine genauen Zahlen, sagte aber, dass die Zahl der Reisenden im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 10 bis 15 Prozent zugenommen hat, und Smog der Hauptgrund dafür ist.

Seit Freitag sind weite Gebiete in Nord-, Zentral- und Ostchina von schwerem Smog betroffen, der bezüglich Fläche und Schweregrad als der gravierendste seit dem Herbst angesehen wird.

Da der Smog anhielt, haben 24 Städte, einschließlich Beijing, Tianjin und Shijiazhuang, am Sonntag eine Smogwarnung der höchsten Stufe (”Stufe Rot”), mehr als 50 Städte eine Warnung der zweithöchsten Stufe (”Stufe Orange”) ausgegeben.

Wang Zhenyue, stellvertretender Direktor des Direktmarketingzentrums von UTour, sagte, dass Smog seit langem ein Problem darstellt. “Die Menschen können jetzt aber im Voraus Reisen planen, weil die Behörden Smogwarnungen der ‚Stufe Rot‘ für gewöhnlich ein oder zwei Tage im Voraus ausgeben.”

“Schulen unterbrechen den Unterricht und Unternehmen erlauben den Angestellten, ihre Aufgaben in Heimarbeit zu erfüllen”, sagte Wang. “Das alles führt zu einer Zunahme der Reisen, um dem Smog zu entkommen.”

Reisevermittler einschließlich UTour, Lvmama und Ctrip sagten, dass die meisten Smog-Flüchtlinge aus Beijing, Tianjin und Hebei stammen. Auch in Chengdu (Provinz Sichuan) sowie Chongqing in Südwestchina schnellte in den letzten beiden Wochen die Zahl der Reisewilligen empor.

Profitieren können Tourismusziele in China, die über eine gute natürliche Umgebung und gute Luftqualität verfügen, wie Sanya in der Provinz Hainan und Lijiang in der Provinz Yunnan. Reiseziele im Ausland mit gelockerten Visabestimmungen ziehen ebenso viele chinesische Touristen an.

Zusätzlich haben viele weniger bekannte Reiseziele unter den Smog-Flüchtlingen an Beliebtheit gewonnen.

“Die Bucht von Xunliao ist zum Beispiel ein sehr kleiner und ruhiger Ort in der Provinz Guangdong. Früher wollte niemand die Gegend besuchen, weil es dort keine berühmten Sehenswürdigkeiten gibt”, sagte Wang Zhenyue von UTour. “Mit vielen älteren Menschen und Kindern, die einen friedlichen Erholungsort weit weg vom Smog suchen, wird die Region zur perfekten Wahl.”

Quelle: People’s Daily

21.12.2016 | Rubrik: Gesellschaft | 105 Aufrufe