Der Kongress der USA verabschiedete sein Gesetz zur Festlegung des Verteidigungsetats (NDAA) für das Fiskaljahr 2017. Erstmalig sind in dem Budget auch Gelder für einen militärischen Austausch führender Militärangehöriger mit Taiwan vorgesehen. Der Kontakt zwischen leitenden Generälen wurde im Absatz 1284 des NDAA festgehalten.

Die USA wollen mit der Neueinführung die Beziehungen und die Verteidigungsbereitschaft zwischen den Streitkräften beider Seiten verbessern.

Für das Jahr 2017 wurde damit ein Verteidigungsetat von 619 Mrd. USD gewährt. Das Gesetz wurde bereits von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und tritt nach Unterzeichung des noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama in Kraft.

Die USA hatten sich zeitgleich nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Taiwan und der Anerkennung Chinas 1979 im Taiwan Relation Act der Hilfe Taiwans zur Sicherstellung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit verpflichtet.

Wegen der Ein-China-Politik der USA gibt es keine direkten Kontakte mit Taiwan auf höchster Führungsebene, wie Präsidenten, Vizepräsidenten und Ministern, inklusive des Verteidigungsministeriums. In den letzten Jahren gab es bei den Beziehungen, wie bei Transitstopps in den USA, gewisse Lockerungen und Kontakte bei nicht-offiziellen Veranstaltungen.

Trump-Berater: zukünftige China-Politik noch nicht fest

Gemäß Stephen Yates, Mitglied von Donald Trumps Übergangs-Team, wird sich Trump auf Wirtschaftsfragen konzentrieren.

Yates machte diese Angaben heute bei seinem Besuch einer Denkfabrik in Taipei auf Fragen von Journalisten. Yates antwortete auf die Frage, ob die Trump-Regierung an der Ein-China Politik festhalten werde, es sei noch kein Team für die Politik in diesem Bereich gebildet worden. Trumps China Politik werde erst klar werden, nachdem ein solches Team gebildet worden sei. Aber der neue US-Präsident werde wohl mit einem neuen Denken an die Beziehungen zwischen den USA und China herangehen. Dieses Denken werde sich besonders auf Wirtschaftsfragen konzentrieren, um die Interessen der USA zu schützen.

Stephen Yates traf am Dienstag zu einem privaten Besuch in Taiwan ein. Er traf unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen und Außenminister David Lee zu Gesprächen zusammen.

Stephen Yates war ein Sicherheitsberater des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat vor einer Woche ein Telefongespräch mitTaiwans Präsidentin Tsai Ing-wen geführt. Dies hat Fragen über mögliche Veränderungen der Chinapolitik der USA unter der kommenden Trump-Regierung aufgeworfen.

