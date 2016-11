Derzeit erzeugt die Republik China (Taiwan) insgesamt 740 Megawatt aus Biogas und anderen Biomasse-Ressourcen.





Das Staatsunternehmen Taiwan Sugar Corp. (Taisugar), einer der größen landwirtschaftlichen Konzerne des Landes, richtete am 16. November eine Abteilung für die Nutzung von Biogas ein, was einen wesentlichen Meilenstein bei den Bemühungen der Firma darstellt, die Produktion erneuerbarer Energie voranzubringen.

Laut Taisugar-Präsident Charles Huang wird die neue Abteilung die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Firma verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, die ökologischen Pflichten von Taisugar zu erfüllen. Das langfristige Ziel des Unternehmens besteht darin, die Abteilung zu einer Tochterfirma auszubauen, die anderen Organisationen auf einheimischen und regionalen Märkten entsprechende Technologien und Dienstleistungen anbieten könnte, erklärte er Parlamentsabgeordneten während einer Ausschusssitzung im Legislativ-Yuan am 21. November in Taipeh.

Taisugar ist in der südtaiwanischen Stadt Tainan ansässig und hat sich in den jüngsten Jahrzehnten in Bereiche diversifiziert wie Biotechnologie, Ökotourismus und Blumenzucht. Außerdem betreibt Taisugar die größte Schweinemastunternehmung im Land an 19 Standorten, wo jedes Jahr 380 000 Schweine produziert werden.

Bislang hat Taisugar in vier firmeneigenen Schweinemastbetrieben im südtaiwanischen Landkreis Pingtung Stromgeneratoren installiert, die mit Biogas befeuert werden. Zwar wird dort Elektrizität erzeugt, doch sind diese Anlagen in erster Linie dazu da, die Umwelt zu schützen, indem Methan verzehrt wird, teilte ein Projektmanager von Taisugar mit.

Die Abteilung für die Nutzung von Biogas wird Projekte beaufsichtigen, um modernste Sammelgeräte und Generatoren einzuführen, die wesentlich größere Strommengen erzeugen können. An der Donghaifong Farm in der Gemeinde Changzhi im Landkreis Pingtung zum Beispiel plant Taisugar die Investition von 688 Millionen NT$ (20,33 Millionen Euro) für die Installierung moderner europäischer Biogastechnologien, welche die von etwa 30 000 Schweinen eingesammelte Gülle sowie die Exkremente von Hühnern, Enten und anderem Getier in 24 privaten Landwirtschaftsbetrieben der Gegend in Energie umwandelt.

Die Anlagen von Donghaifong sollen Ende 2018 fertig gestellt werden und eine Stromerzeugungskapazität von ungefähr 200 Kilowatt aufweisen. Das Projekt kann anderen Unternehmen bei der Entwicklung von Kreislauf-Landwirtschaft — die für den Gebrauch von Abfall-Materialien in Produktionsabläufen eintritt, um Umweltverschmutzung zu vermindern — als Vorbild dienen, warb der Projektmanager.

Nach Auskunft des Energieamtes (Bureau of Energy, BOE) im Wirtschaftsministerium der Republik China (Taiwan) erzeugt das Land derzeit insgesamt 740 Megawatt aus Biogas und anderen Biomasse-Ressourcen, darunter Haushalts- und Industriemüll. Laut Schätzungen des BOE wird diese Zahl bis zum Jahr 2015 auf 813 Megawatt steigen.

Taisugars Biogasprogramm bildet einen Teil der Anstrengungen der Regierung, erneuerbare Energie voranzutreiben, da das Land die Nutzung von Kernenergie schrittweise beenden möchte. Die Verwaltung von Staatspräsidentin Tsai Ing-wen hat das Ziel gesetzt, den Anteil von Strom, der mit erneuerbaren Quellen wie Geothermie, Photovoltaik und Windkraft erzeugt wurde, an der Gesamtstrommenge in Taiwan von derzeit 4 Prozent bis zum Jahr 2025 auf 20 Prozent zu steigern.

