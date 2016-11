Seit seiner Aufnahme in APEC im Jahr 1991 misst Taiwan den Initiativen und Projekten des regionalen Wirtschaftsforums große Bedeutung bei.





Taiwan und die USA kündigten am 18. November ihre Absicht an, gemeinsam die Einrichtung eines Unterfonds für Frauen und die Wirtschaft in der Asiatisch-pazifischen Wirtschaftlichen Zusammenarbeit (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) zu unterstützen, berichtete James Soong, Repräsentant von Staatspräsidentin Tsai Ing-wen bei der 24. Konferenz der APEC-Volkswirtschaftsführer in Lima (Peru).

Die Initiative, die von Soong und dem US-amerikanischen Außenminister John Kerry bei einem offiziellen Frühstück am fünften Jahrestag der San Francisco Declaration on Women and the Economy vorgestellt wurde, wird die 21 Mitglieds-Volkswirtschaften von APEC in die Lage versetzen, Finanzierung zur Unterstützung von neuen oder laufenden Projekten zu wirtschaftlicher Ermächtigung von Frauen zu beantragen.

Der Unterfonds, geschaffen auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens zwischen Taipeh und Washington, ist ein weiteres konkretes Beispiel für Taiwans bedeutungsvolle Beteiligung an der und Beiträgen zur internationalen Gemeinschaft, kommentierte das Außenministerium der Republik China (Taiwan).

Soong nutzte überdies die Gelegenheit, Anwesende wie Mercedes Rosalba Araoz Fernandez, die zweite Vizepräsidentin von Peru, und Scott Price, Vorsitzender des U.S. National Center for APEC, über Neuigkeiten bei Taiwans Bemühungen, das volle ökonomische Potenzial von Frauen zu erschließen und ihre Integration in die regionale Wirtschaft zu gewährleisten, zu informieren.

Nach Auskunft des Außenministeriums wird der Unterfonds die Hauptsäulen fördern, welche in APECs politischer Partnerschaft zu Frauen und der Wirtschaft dargelegt sind, und sich auf die ökonomische Ermächtigung von Frauen auswirken. Bei den Hauptsäulen handelt es sich um Kapital- und Marktzugang, Aufbau von Fertigkeiten und Kapazitäten, Führung und Tätigkeit durch Frauen sowie Innovation und Technologie.

Taiwan hat bei der Förderung wirtschaftlicher und politischer Beteiligung von Frauen enorme Fortschritte erzielt, ebenso beim Eliminieren sexueller Gewalt, teilte das Ministerium mit und fügte hinzu, diese Errungenschaften hätten dazu beigetragen, die Kernziele von APEC voranzubringen, und sie würden von der globalen Gemeinschaft hoch geschätzt.

Seit seiner Aufnahme in APEC im Jahr 1991 misst Taiwan den Initiativen und Projekten des regionalen Wirtschaftsforums große Bedeutung bei. Zu den viel beachteten Unterfangen zählen die Innovation für Frauen und Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2012, ein dreijähriges Projekt mit dem Ziel, eine Verbindung zwischen Wirtschafts- und Geschlechterentwicklung durch Förderung von hochwertigen Dienstleistungen bei Informations- und Kommunikationstechnologie (Information and Communication Technology, ICT) herzustellen.

Ermächtigung von Frauen ist außerdem ein Schlüsselbereich für Kooperation beim globalen Rahmen für Zusammenarbeit und Schulung, den Taiwan und die USA im vergangenen Jahr mit einem Memorandum gemeinsam initiierten. Der Rahmen erlaubt es den beiden Seiten, beim Anpacken globaler Fragen wie Bildung, Energie, Umweltschutz, humanitärer Beistand, öffentliche Gesundheit, regionale Entwicklung und Technologie gemeinsam zu wirken.

Quelle: Taiwan Heute

Anmerkung der Redaktion: Die Republik China, nichtamtlich zumeist Taiwan genannt, ist ein Staat in Ostasien, dessen Gebiet zu über 99 Prozent aus der Insel Taiwan und den ihr vorgelagerten kleineren Inseln besteht. Für die Volksrepublik China ist Taiwan eine Provinz ihres Staatsgebietes. Taiwan selbst sowie Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans bestreiten dies. Taiwan ist die einzige Provinz der 1912 gegründeten Republik China, die sich bis heute unter vollständiger Kontrolle der Regierung dieser Republik befindet. Bis 1971 vertrat die Regierung der Republik China auf Taiwan China bei den Vereinten Nationen und war ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats.

