Sie vertraue darauf, dass Washington auch in Zukunft am “Taiwan Relations Act” und den “sechs Zusicherungen” festhalten werde. Der “Taiwan Relations Act” aus dem Jahr 1979 erwähnt unter anderem US-Waffenverkäufe an Taiwan. Die “sechs Zusicherungen” des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan sind Garantien für Taiwan gegen einen politischen Ausverkauf an Peking.

Ihre Äußerungen machte die Präsidentin beim Empfang der US-Kongress-Abgeordneten Eddie Bernice Johnson. Tsai verwies bei dem Treffen auf die wiederholte Unterstützung von US-Abgeordneten für Taiwan in diesem Jahr. Außerdem betonte die Präsidentin die Bedeutung der bilateralen Beziehungen.

Unter anderem warb Tsai für mehr Austausch in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Kultur. Die Präsidentin kündigte zudem an, dass Taiwan trotz bestehender Schwierigkeiten im internationalen Rahmen konkrete Beiträge leisten wolle, die über die Region hinausgingen.

Ebenfalls Gesprächsthema waren die Frauenrechte. Johnson hat im Jahr 2001 die “Frauenvereinigung für Weltfrieden” ins Leben gerufen. Laut Tsai werde man in Zukunft auf dem Gebiet zusammenarbeiten und Taiwan zu einem Zentrum für die Förderung von Frauenrechten machen.

