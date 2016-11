Chinas Ministerium für Wohnungswesen und städtische sowie ländliche Entwicklung hat neue Standards für öffentliche Toiletten eingeführt. Demnach soll das Verhältnis von Damen- zu Herrentoiletten 3:2 betragen.





Kurz vor dem Welttoilettentag am 19. November forderte das Chinesische Ministerium für Wohnungswesen und städtische sowie ländliche Entwicklung (MOHURD) mehr öffentliche Toiletten für Frauen.

Aufgrund der rasanten Entwicklung der Städte und dem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum ist die Anzahl öffentlicher Toiletten schon jetzt ungenügend. Der Mangel an Damentoiletten ist besonders eklatant. Die neue Norm verlangt nach einer Erhöhung des Verhältnisses von Damen- zu Herrentoiletten auf 3:2. In Gegenden mit hohem Personenaufkommen soll die Quote zwei zu eins betragen. Die neue, am 1. Dezember in Kraft tretende Verordnung basiert auf einer gründlichen Analyse der Toilettennutzung von etwa 726.000 Menschen.

Quelle: People’s Daily

