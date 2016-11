128 Millionen Chinesen reisten 2015 ins Ausland, wo ihnen immer aufwendigere Leistungen geboten werden. Sicherheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind Trumpf, aber auch Gaumenfreuden sind gefragt.





Chinesen stellen für Reiseziele weltweit eine attraktive Kundengruppe dar. Mit der immer größeren Zahl chinesischer Reisenden im Ausland hat auch der Wettbewerb um ihre Aufmerksamkeit zugenommen. Übersee-Destinationen investieren viel Mühe, um chinesische Touristen anzulocken, die umso wählerischer werden, desto mehr Zeit sie im Ausland auf Reisen verbringen.

„China ist ein sehr wichtiger Markt für Spanien“, erklärt Rafael Chamorro, ein Beamter der spanischen Tourismusbehörde. „Unsere Untersuchungen zeigen, dass junge Chinesen maßgeschneiderte, individuelle Reisen bevorzugen und wir entwerfen entsprechende Pakete, die ihren Bedürfnissen gerecht werden.“

Für die Förderung der chinesischen Touristenströme sucht man auch Partner in der Volksrepublik. „Die Sprache ist das größte Hindernis für Chinesen, die Spanien besuchen, so dass wir […] bei der Entwicklung einer Übersetzungs-App derzeit mit Chinas Tencent zusammenarbeiten“, verrät Chamorro.

Neben den relativ jungen Märkten wie Spanien sind auch beliebte Destinationen wie New York darum bemüht, chinesische Touristen anzuziehen. Die Zahl der chinesischen Festlandtouristen in New York wird dieses Jahr voraussichtlich 921.000 erreichen und damit um 8 Prozent höher liegen als noch 2015, wie eine Analyse von chinanews.com im März prognostizierte. Die Stadt plant, neue Anreize zu schaffen, um verstärkt Besucher vom chinesischen Festland anzulocken. „China ist der zweitgrößte Markt für den Tourismus in New York geworden“, erklärt Fred Dixon, Leiter von „NYC & Company“, der offiziellen Tourismus- und Marketingorganisation der Stadt.

Ein großes Kuchenstück

Rund 128 Millionen Chinesen zog es 2015 ins Ausland, fast zehnmal so viel wie noch 2001, wie eine Studie der Chinesischen Akademie für Tourismus in Wuhan zeigt. Dem Bericht zufolge gaben chinesische Verbraucher 2015 272,13 Milliarden Euro im Ausland aus, rund 23,2 Prozent des weltweiten Konsums im Ausland.

Junge Menschen aus China suchen vermehrt tiefgehende Erfahrungen in den örtlichen Gemeinschaften. Landschaftliche Sehenswürdigkeiten mit langer Geschichte sind ebenfalls sehr beliebt.

Auch das kleine Ibiza wirbt mit diesen beiden Punkten um chinesische Touristen. Die für ihre Strände und Feierkultur berühmte Insel biete auch historische Sehenswürdigkeiten, die den Welterbe-Status der UNESCO besitzen, wie Gloria Corral Joven erklärt, Leiterin der örtlichen Tourismusbüros. Die spanische Insel begrüßte in diesem Jahr jedoch lediglich 150 chinesische Touristen, die immer noch einen seltenen Anblick für Einheimische darstellen.

Steigende Einkommen, steigende Ansprüche

Die Qualität der Dienstleistungen, welche chinesischen Touristen geboten werden, steigt stetig. Einem Bericht von Ctrip zufolge, einem großen Reisedienstleister Chinas, haben der Anstieg des verfügbaren Einkommens der chinesischen Mittelschicht-Familien, mehr Flugreisen und die Lockerung der Visabestimmungen den Tourismus weiter angekurbelt. Hohe Sicherheit, guter Service und angemessene Preis sind die drei Punkte, die chinesischen Touristen dabei am wichtigsten sind, befindet der Bericht.

Um abwechslungsreichere Reisebedürfnisse zu befriedigen, werden Pakete zunehmend auf chinesische Reisende maßgeschneidert. Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage bietet „Resorts World Sentosa“ in Singapur beispielsweise vier Pakete an. Darunter auch eines für Feinschmecker, denen es nach Sterne-Restaurants verlangt. Einem offiziellen Bericht der Tourismusbehörde Singapurs zufolge ist Essen einer der großen Anziehungspunkte für chinesische Touristen. Für jeden Geschmack soll daher etwas dabei sein.

Quelle: People’s Daily

