Fahrerlose Fahrzeuge gelten als Trend der Zukunft und Chinas IT-Riese Baidu ist ganz vorne mit dabei. Zur Welt Internet Konferenz in Wuzhen lässt Baidu bereits Testwagen auf öffentlichen Straßen rollen.





Die 3. Welt Internet Konferenz (WIK) findet vom 16. bis zum 18. November in der ostchinesischen Gemeinde Wuzhen der Küstenprovinz Zhejiang statt. Auf der diesjährigen WIK werden abermals selbstfahrende Autos von Baidu als ein technischer Erfolg von Weltrang präsentiert. 18 Baidu-Autos begannen dort mit dem Betrieb auf den öffentlichen Stadtstraßen. Dies gilt auch als das erste Mal, dass die von China in Eigenregie entwickelte fahrerlose Technologie auf öffentlichen einheimischen Straßen in Betrieb genommen wird.

Nach der Kategorisierung der US-amerikanischen „National Highway Traffic Safety Administration“, der zivilen US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, werden alle fahrerlosen Autos in vier Kategorien eingeordnet. Die meisten herkömmlichen Autohersteller entwickeln hauptsächlich Fahrhilfstechnik der Kategorien L1 bis L3, welche noch menschlicher Mitnutzung bedürfen, zugleich aber auch einige automatisierte Funktionen aufweisen. Im Vergleich dazu ist es Baidus Ziel, die vollautomatische Fahrt und damit die Katergorie L4 zu erreichen. Sie gilt auch als das höchste Niveau der Automatisierung und intelligenten Autos.

Um auf Straßen mit komplizierten Bedingungen sicher fahren zu können, nutzt Baidu seine Erfahrungen in der technischen Entwicklung zum eigenen Vorteil aus. Das Unternehmen beherrscht bereits die zehn Kerntechniken der heutigen vollautomatischen Fahrt. Neben einem empfindlichen Sensorsystem und starken Rechenzentrum ist das „Gehirn“ der Kernteil des Baidu-Autos. Es ist in der Lage, auf Basis der hochpräzisen Navigations- und intelligenten Sensortechnik die Umgebungsinformationen und Navigationsdaten in Echtzeit zu verarbeiten, den Weg bestmöglich zu planen sowie durch Prognose der Aktionen und Absichten der Verkehrsteilnehmer die passendsten Fahrentscheidungen zu treffen.

Des Weiteren kann das Rechenzentrum des Autos auch menschliche Fahrererfahrungen sammeln, um sich komplizierten realen Straßenzuständen anzupassen. Dadurch bietet Baidus Auto Kunden eine sichere, bequeme sowie einfache automatisierte Fahrerfahrung.

Ende 2015 hatte das Baidu-Auto den Straßentest bereits erfolgreich bestanden. Danach wurde es auf der 2. WIK der Weltöffentlichkeit vorgestellt und vom chinesischen Staatspräsident Xi Jinping gelobt. Innerhalb eines Jahres kooperierte Baidu mit bekannten einheimischen Autoherstellern wie Chery, BAIC, und BYD bei der Weiterentwicklung des fahrerlosen Autos.

Im vergangenen September hat das Baidu-Auto bereits die Testlizenz für vollautomatische Fahrzeuge des US-Bundesstaates Kalifornien erworben und dort einen Monat später den ersten Test auf einer öffentlichen Straße absolviert.

