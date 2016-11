Im Schuljahr 2015 waren über 110.000 internationale Studierende an Universitäten und Colleges in ganz Taiwan eingeschrieben.





Die Stiftung für internationale Zusammenarbeit bei höherer Bildung in Taiwan (Foundation for International Cooperation in Higher Education of Taiwan, FICHET) — eine gemeinnützige Organisation, welche Zusammenarbeit zwischen einheimischen und ausländischen Universitäten fördern möchte — stellte unlängst eine Reihe von YouTube-Videos ins Netz, in denen Ausländer ermuntert werden, an einheimischen Institutionen zu studieren.

Die in den Videos vorkommenden Studierenden stammen aus Ländern rund um den Erdball und gaben offen Auskunft über ihr Studium in Taiwan. Sie sprachen über die Vorteile und den Nutzen, einheimische Lehranstalten zu besuchen, und auf welche Weise Gruppen und Programme Ausländern helfen können, sich an das Leben auf der Insel anzupassen.

Ksenia Savitskaya aus Russland studiert an der National Cheng Kung University (NCKU) in der südtaiwanischen Stadt Tainan. „Wir haben eine Abteilung [namens] Office of International Affairs, die sich um uns internationale Studierende kümmert, und im vergangenen Jahr haben sie uns dabei geholfen, den Vereinigten Internationalen Studierendenverband aufzubauen“, erzählt sie. „Wenn wir Schwierigkeiten an der Uni haben, [können] wir fast jeden Monat eine Versammlung durchführen.“

Erna Sulistyowati kam aus Indonesien nach Taiwan, um an der Kaohsiung Medical University (KMU) zu promovieren. Nach ihren Worten hat sie sich für die Hochschule in der südtaiwanischen Stadt entschieden, weil diese über modernste Ausstattung und Forschungseinrichtungen verfügt.

Sulistyowati lobte die Lehranstalt außerdem für ihre einladende Atmosphäre. „Die KMU ist ein respektvoller Campus“, versicherte sie. „Für muslimische Studierende wie mich bieten sie einen gut zu erreichenden Gebetsraum, auch wenn wir hier nur zwei Muslime sind.“

Nguyen Thi Hai Yen, der in einem der Videos vorkommt, studiert an der National Chiao Tung University (NCTU) in der nordtaiwanischen Stadt Hsinchu. „Die Einrichtungen in der Hochschule gefallen mir sehr, etwa das Kunstzentrum, die Bibliothek, das Sportzentrum und das Schwimmbad“, berichtete der vietnamesische Student. „Es ist alles da, was man braucht.“

Laut Statistiken des Bildungsministeriums waren im Schuljahr 2015 über 110 000 internationale Studierende an Universitäten und Colleges in ganz Taiwan eingeschrieben, ein Höchststand im Land. Das Bildungsministerium hatte FICHET im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit über 100 Universitäten auf der ganzen Insel gegründet. Der Facebook-Seite der Organisation folgen über 140 000 Nutzer.

Im Schuljahr 2015 gab es ungefähr 25 500 Studierende aus 16 südasiatischen und südostasiatischen Ländern, die für Kurse an höheren Bildungsanstalten in Taiwan angemeldet waren. Die Regierung hofft, diese Zahl ab diesem Jahr durch Maßnahmen wie zusätzlich angebotene Stipendien um 20 Prozent jährlich steigern und bis zum Jahr 2019 ein Ziel von rund 58 000 erreichen zu können.

Quelle: Taiwan Heute

17.11.2016 | Rubrik: Taiwan | 81 Aufrufe