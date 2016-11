Bei öffentlichen Anhörungen über geplante Lockerungen von Lebensmittelimporten aus Japan ist es in Taiwan erneut zu Protesten gekommen.





An mehreren Veranstaltungsorten im Norden Taiwans kam es zu Auseinandersetzungen von Befürwortern und Gegnern der Lockerungen eines bestehenden Importverbots. Bei Protesten in der Hauptstadt Taipei kam es am Nachmittag zu einem Handgemenge. Dabei wurde eine Person am Kopf verletzt. Anschließend blockierten Politiker der oppositionellen KMT den Veranstaltungsort. Ein Regierungsvertreter bekundete im Anschluss sein Bedauern darüber, dass die Sitzung nicht wie geplant stattfinden konnte.

Bereits am Samstag waren erste öffentliche Anhörungen in verschiedenen Regionen Taiwans zu dem Thema von Protesten begleitet worden. Im südlichen Tainan hatten KMT-Politiker Protestierende in die Veranstaltungshalle geführt und die öffentliche Anhörung unterbrochen. Es kam zur Auseinandersetzung mit der Polizei.

Die Regierung rief heute zu einer besonnenen Diskussion über die geplanten Lockerungen auf. Befürworter und Kritiker sollten Gelegenheit zur Meinungsäußerung haben. Erst im Anschluss an die noch bis Montag geplanten öffentlichen Anhörungen werde man über das weitere Vorgehen entscheiden, so ein Regierungssprecher.

Bei der Kontroverse geht es um die Frage, ob in Zukunft wieder als ungefährlich geltende Lebensmittel eingeführt werden dürfen, die aus Regionen um den Ort des Reaktorunglücks von Fukushima im Jahr 2011 stammen. Gegner des Vorschlags sind für eine Fortsetzung des bestehenden Importverbots.

Quelle: RTI

