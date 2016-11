Es ist bereits so etwas wie eine Tradition, dass man in China alljährlich am 11. November den “Tag der Singles” begeht. Auch diesmal locken Onlinehändler mit Rabatten und erwarten Umsätze in Milliardenhöhe.





Laut dem Internetunternehmen Alibaba stellen die Verkäufe auch in diesem Jahr wieder einen neuen Rekord auf. Im vergangenen Jahr dauerte es für das in Hangzhou ansässige Unternehmen gerade einmal zwölf Minuten, bis die Umsätze zehn Milliarden Yuan (rund 1,4 Milliarden Euro) übertrafen. In diesem Jahr wurde diese Zeit auf sieben Minuten verkürzt. Innerhalb von einer Stunde haben Käufer mehr als 35,3 Milliarden Yuan (4,8 Milliarden Euro) bei Tmall, einer der Online-Shopping-Plattformen Alibabas, ausgegeben. 2013 betrug der gesamte Umsatz von Alibaba am “Tag der Singles” noch 36,2 Milliarden Yuan (4,9 Milliarden Euro).

Ähnlich wie das amerikanische Rabattfest “Black Friday” am Freitag nach Thanksgiving stellt Chinas Aktionstag am 11. November das größte Shoppingfest der Welt dar. Das Konzept “Shopping am Tag der Singles” wurde vom E-Commerce-Unternehmen 2009 eingeführt. Im vergangenen Jahr erreichten die Umsätze von Alibaba in 24 Stunden 91,2 Milliarden Yuan (12,3 Milliarden Euro).

Laut einem Bericht von dem in Hongkong ansässigen Fung Business Intelligence Center werden die Umsätze Alibabas in diesem Jahr Anfang November um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Statistiken von dem in London ansässigen Unternehmen eMarketer zeigen, dass sich die Online-Einzelhandelsumsätze in China in diesem Jahr um 35,6 Prozent auf 899 Milliarden US-Dollar erhöht haben, was mehr als 18 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsätze entspricht. China werde damit in diesem Jahr zum größten Online-Einzelhandelsmarkt der Welt. Bis 2020 sollen die Umsätze auf Internethandelsplattformen etwa ein Drittel aller Einzelhandelsumsätze in China ausmachen.

Die Zuwachsraten des Onlinehandels in China haben auch die Entwicklung der Logistikbranche und bei den Online-Zahlungstechnologien angekurbelt. Statistiken von Alibaba zeigen, dass etwa 90 Prozent der Bestellungen durch drahtlose Geräte wie Smartphones und Tablets abgeschlossen wurden. Innerhalb von 13 Minuten nach der Bestellung begann das schnellste Unternehmen bereits mit den Versandarbeiten.

Quelle: People’s Daily

