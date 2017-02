Taiwan hat seit der Gründung der Augenbank in den Gebieten der Hornhautchirurgie und Hornhautbewahrung enorme Fortschritte erzielt.





Ein Memorandum über Kooperation bei Hornhautverpflanzungen und Schulung wurde am 7. November in Taipeh vom Ministerium für Gesundheit und Soziales (Ministry of Health and Welfare, MOHW) und der National Eye Bank of Taiwan (NEBT) mit SightLife unterzeichnet, was Taiwan der regionalen Führung in diesem Bereich einen Schritt näher bringt.

Im Rahmen des fünfjährigen Vertrages, durch den Taiwan nach Indien der zweite Partner von SightLife in Asien wird, will die in den USA ansässige gemeinnützige Gesundheitsorganisation — die sich der Aufgabe verschrieben hat, Hornhaut-Blindheit in aller Welt auszumerzen — einheimischen Medizinern die modernste Schulung für Hornhaut-Verpflanzung bieten und NEBT dabei helfen, internationale Zulassung zu erlangen.

Nach den Worten des stellvertretenden MOHW-Ministers Dr. Tsai Sen-tien wird das Memorandum Taiwans Mediziner mit modernen Techniken ausstatten und dazu beitragen, dass NEBT in der Region zu einer Modelleinrichtung wird.

Im Sinne von Tsai äußerte sich auch Dr. Hu Fung-rong von der Abteilung für Augenheilkunde am National Taiwan University Hospital (NTUH) und erklärte, die Gründung von NEBT im Jahr 2013 habe mehr Einheimischen Hoffnung gegeben, ihre Sehkraft wiederzugewinnen und ein normales Leben führen zu können. “Taiwan hat seit der Gründung der Augenbank in den Gebieten der Hornhautchirurgie und Hornhautbewahrung enorme Fortschritte erzielt”, urteilte Hu und verwies auf einen starken Anstieg von Hornhautspenden von 224 im Jahr 2012 auf 397 im vergangenen Jahr.

NEBT verfolgt die Absicht, Verfahren für Hornhautverpflanzung und Forschung voranzubringen, daneben sollen Spezialisten mit herausragenden Fertigkeiten in dem Bereich herangebildet werden. Die Institution erhält Finanzierung vom MOHW und ist ans Taiwan Organ Registry and Sharing Center angegliedert. Die Niederlassungen im Norden und im Süden der Insel befinden sich jeweils an der NTUH in Taipeh und im National Cheng Kung University Hospital in Tainan.

SightLife arbeitet mit über 30 Ländern zusammen, um die Zahl der jährlich durchgeführten Eingriffe für Hornhautverpflanzung zu steigern. Laut MOHW wurden dieses Jahr bislang 493 solche Operationen in Taiwan vorgenommen. Im Jahr 2015 betrug die entsprechende Zahl 733, eine Zunahme gegenüber dem Vorjahreswert von 693.

