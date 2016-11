US-Vertretung: Beziehungen mit Taiwan auch nach US-Präsidentschaftswahl positiv.





Tsai schrieb Trump dazu heute einen Brief, aus dem Präsidialamtssprecher Alex Huang zitierte: “Die Beziehungen zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten basieren auf den Werten von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten und den gemeinsamen Interessen von Frieden, Stabilität und wirtschaftlichem Wohlstand. In allen Bereichen gab es in den letzten Jahren eine enge und weite Zusammenarbeit. Dies ermöglicht eine weitere Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen.” Die Präsidentin versicherte Trump weiterhin, daß Taiwan ein zuverlässiger Partner in regionalen und weltweiten Angelegenheiten bleibe, so Sprecher Huang. Tsai freue sich auf die Arbeit mit der neuen Regierung von Donald Trump zur Aufrechterhaltung des Friedens und der Stabilität im Asien- und Pazifikraum. Auch bedankte sich Tsai bei der scheidenen US-Regierung von Barack Obama für ihre Unterstützung Taiwans.

US-Vertretung: Beziehungen mit Taiwan auch nach US-Präsidentschaftswahl positiv

Das Amerikanische Institut in Taiwan hat nach der US-Präsidentschaftswahl positive Beziehungen zu Taiwan angekündigt. Auch unter dem neugewählten Präsidenten Donald Trump und einem republikanischen Senat und Kongreß werden die Beziehungen mit Taiwan stabil bleiben, so der Direktor des Amerikanischen Instituts, Kin Moy. Moy sagte, er habe persönlich unter beiden politischen Parteien gedient. In den Vereinigten Staaten gebe es nach wie vor eine große Unterstützung für Taiwan. Der neugewählte Präsident Trump hatte während seines Wahlkampfes eine Verringerung der US-Militärpräsenz in der Welt angekündigt. Zu Taiwan hat er sich bisher noch nicht geäußert. Taiwan hat sich in der Vergangenheit von US-amerikanischen Rüstungsexporten abhängig gemacht. Die neue DPP-Regierung will jedoch mehr Militärtechnologie in Taiwan selbst produzieren. In Taiwan konnte die US-Wahl heute in Taipei auf einer Veranstaltung der Taiwanischen Stiftung für Demokratie verfolgt werden. Das Amerikanische Institut ist die inoffizielle US-Vertretung in Taiwan.

Quelle: RTI

10.11.2016 | Rubrik: Taiwan | 36 Aufrufe