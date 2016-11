Interpol hat den Antrag Taiwans auf Teilnahme an der bevorstehenden Interpol-Generalversammlung abgelehnt. Taiwan hat darüber Bedauern und Unzufriedenheit geäußert.





Taiwan stellte in diesem Jahr erstmals das Ersuchen auf Teilnahme an der Interpol-Generalversammlung als Beobachter. Taiwan ist seit dem Beitritt Chinas 1984 nicht mehr Mitglied der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation Interpol. Gemäß Taiwans Regierung werde sie weiterhin eng mit den USA und weiteren Ländern mit ähnlicher Einstellung zusammenarbeiten, um Taiwans Teilnahme an Interpol zu ermöglichen. Man hoffe, zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, in das globale Netzwerk eingebunden zu werden, so das Außenministerium.

Gemäß dem Außenministerium haben die Bemühungen Taiwans um Beteiligung an der Generalversammlung von Interpol nichts mit Politik zu tun. Man wolle dadurch die Zusammenarbeit mit der Polizei anderer Länder ermöglichen und zu den globalen Bemühungen gegen organisiertes Verbrechen, Cyberkriminalität, Länder übergreifende Kriminalität und Terrorismus beitragen. Die diesjährige Generalversammlung von Interpol findet vom 7. bis 11. November auf Bali in Indonesien statt.

Quelle: RTI

07.11.2016