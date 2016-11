Seit Oktober wurde die Region Peking-Tianjin-Hebei bereits vier Mal von schwerem Smog heimgesucht. Experten erwarten in diesem Winter mehrere Smogwellen.





Liu Bingjiang, Leiter der Abteilung für Umweltschutz im Umweltministerium, sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Peking, dass wegen La Nina die Intensität und Häufigkeit der Luftverschmutzung in diesem Winter wahrscheinlich zunehmen wird. La Nina ist eine periodische Abkühlung der Oberfläche des äquatorialen Pazifischen Ozeans und verursacht oft abnormes Wetter.

Darüber hinaus verstärkt die bald einsetzende Heizsaison die Verschmutzung. Nach einem früheren Bericht soll die Temperatur in diesem Winter voraussichtlich 0,5 Grad unterhalb des Durchschnitts liegen.

Am zweiten November schickte das Umweltministerium Inspektionsgruppen in die Städte Shijiazhuang, Tangshan, Baoding, Hengshui und Jinan. Es wurde festgestellt, dass einige Unternehmen in der Provinz Hebei keine Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzungen und Emissionen ergriffen haben.

Hebei ist eine der am schlimmsten von Luftverschmutzungen betroffenen Provinzen. Das Umweltministerium forderte die Lokalbehörden zur Bestrafung der Verschmutzungssünder auf.

Ab September wurden Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 290 Millionen Kilowatt, fast ein Drittel der Gesamtkapazität des Landes, zu ultra-niedrigen Emittenten umgebaut. Darüber hinaus hat China dieses Jahr 3,8 Millionen umweltschädliche Autos aus dem Straßenverkehr entfernt.

Laut Liu sank die Konzentration von PM2,5 in 338 Städten von Januar bis Oktober gegenüber dem Vorjahr um 12,5 Prozent, in der Region Peking-Tianjin-Hebei um 14,5 Prozent.

Quelle: People’s Daily

07.11.2016 | Rubrik: Natur und Umwelt