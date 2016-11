Die EU ist Taiwans fünftgrößter Handelspartner, während Taiwan der siebtgrößte Handelspartner der EU in Asien ist.





Eine Delegation der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) hält sich in Taiwan auf, um mehr über die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes sowie die Beziehungen über die Taiwanstraße zu erfahren und gleichzeitig das Verhältnis zwischen Taiwan und der Europäischen Union (EU) zu fördern, teilte das Außenministerium der Republik China (Taiwan) am 30. Oktober mit.

Die von Ryszard Czarnecki, dem Vizepräsidenten des Europaparlamentes, geführte Gruppe besteht aus vier Abgeordneten des Europaparlamentes — Nikolay Barekov, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kolmel und Bernd Lucke, sowie EKR-Generalsekretär Stephen Woodard.

Während ihres einwöchigen Aufenthaltes bis zum 4. November wird die Gruppe mit Vizepräsident Chen Chien-jen und Parlamentssprecher Su Jia-chyuan zusammentreffen und an einem von Außenminister David Tawei Lee veranstalteten Bankett teilnehmen. Auf dem Programm stehen überdies Begegnungen mit Repräsentanten des Wirtschaftsministeriums und des Rates für Festlandangelegenheiten (Mainland Affairs Council, MAC) sowie Besuche beim Außenhandel-Entwicklungsrat Taiwan (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA), dem Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüro (European Economic and Trade Office, EETO) in Taipeh und der Europäischen Handelskammer Taiwan (European Chamber of Commerce Taiwan, ECCT).

Nach Auskunft des Außenministeriums besteht das Europaparlament aus 751 Abgeordneten, welche die über 500 Millionen Bürger der 28 EU-Staaten repräsentieren. Es ist ein energischer Fürsprecher für Taiwans bedeutungsvolle Beteiligung in internationalen Organisationen, was auch erkennbar ist an der jüngsten Abgabe zweier Stellungnahmen von zwei Freundschaftsgruppen europäischer Parlamente, in denen zu einer erweiterten Beteiligung des Landes in der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO) aufgerufen wurde.

Am 5. Juli hatte das Europaparlament eine Resolution verabschiedet, in der an die EU-Kommission appelliert wurde, umgehend Gespräche mit Taiwan über ein bilaterales Investitionsabkommen (Bilateral Investment Agreement, BIA) aufzunehmen. Das Europaparlament spielte zudem eine Schlüsselrolle dabei, im Jahr 2011 Taiwans Aufnahme in die Liste von Ländern durchzusetzen, deren Bürger visafrei ins Schengen-Gebiet, dem 26 europäische Staaten angehören, einreisen dürfen.

Die EU ist Taiwans fünftgrößter Handelspartner, während Taiwan der siebtgrößte Handelspartner der EU in Asien ist. Im vergangenen Jahr erreichte der Handel in beide Richtungen ein Volumen von 46,4 Milliarden US$, und im September belegte die EU auf der Liste der Herkunftsländer von ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) in Taiwan mit 41,1 Milliarden US$ die Spitzenposition.

Starke Beziehungen zwischen Taiwan und der EU gehen über die Bereiche Wirtschaft und Handel hinaus. Die beiden Seiten vertiefen ihre Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum von Bereichen, das laut Außenministerium Zoll, Bildung, Umweltschutz, Nahrungsmittelsicherheit, innovative Forschung, gegenseitiger rechtlicher Beistand, Technologie und Arbeitsferienprogramme für Jugendliche umfasst.

Quelle: Taiwan Heute

