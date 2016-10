In Taipei hat am Freitag die Taiwan Pride Parade stattgefunden.





Die Organisatoren schätzen die Teilnehmer an der diesjährigen Parade der Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender in Tapei auf über 80.000. Die Teilnehmer setzten sich am Nachmittag vom Ketagalan Boulevard mit vielen Regenbogenflaggen auf zwei Routen in Bewegung.

Auf dem Rathaus Tapei wurde heute neben der Nationalflagge und der Flagge der Stadt Taipei auch die Regenbogenflagge gehisst. Gemäß der Stadtregierung Tapei hatte der Stadtrat Taipei im Juni eine entsprechende Resolution verabschiedet. Das Hissen der Regenbogenflagge am Tag der Pride Parade soll ein Zeichen von Respekt und Anerkennung für Diversität sein.

Präsidentin Tsai Ing-wen hat auf ihrer Facebookseite ihre Unterstützung für die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen wiederholt. Sie schrieb, sie habe dies vor einem Jahr auf ihrer Seite geschrieben und sie halte auch als Präsidentin an diesen Werten fest. Sie schrieb, dass verschiedene Parteien Gesetzesvorschläge zur Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Ehen erstellt haben.

Ein Abgeordneter der New Power Partei, der ebenfalls an der LGBT-Parade teilnahm, sagte, er erwarte, dass eine Gesetzesänderung für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden könne.

Sowohl die New Power Party als auch die Regierungspartei DPP nahmen an der heutigen Pride Parade teil.

Quelle: RTI

