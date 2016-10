Der designierte EU Haushaltskommissar Guenther Oettinger mault unflätig in einer Rede über Homosexuelle, Chinesen, die Mütterrente und CSU-Chef Horst Seehofer.





Vor über 200 geladenen Gästen hielt Oettinger eine Rede im Rahmen des 27. EuropAbends des AGA Unternehmensverbands Hamburg.

“Letzte Woche sind die chinesischen Minister bei uns zum Jahresgipfel China-EU gewesen. Neun Männer, eine Partei. Keine Demokratie, keine Frauenquote, keine Frau - folgerichtig“, sagt er. Gelächter im Saal. Und er ergänzt: “Alle: Anzug, Einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämmt.”

Guenther Oettinger ist unbelehrbar und keine deutsche Visitenkarte in der EU. Gründe für nicht nur deutsche Politikverdrossenheit sind offentsichlich, wenn man ihn hört. Untragbar als eigenes deutsches Personal in Brüssel. So hatte er den früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten und Marinerichter Hans Filbinger (erst NS dann CDU) verteidigt: “Hans Filbinger war kein Nationalsozialist”, sagte er anlässlich der Trauerfeier. Daraufhin hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland demonstativ erklärt, der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg sei wie Filbinger unbelehrbar.

