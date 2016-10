Obwohl der Yuan gegen dem US-Dollar seit Mitte 2015 abwertete, hat sich sein Wert gegenüber vielen anderen Währungen nicht verändert.





Laut Experten hat die momentane Abwertungstendenz des Yuan viele Ursachen und bietet auch Vorteile. Die wirtschaftliche Transformation Chinas, Maßnahmen zur Abkühlung des Immobilienmarkts und der erstarkende US-Dollar lassen die Wertverluste “geordnet” erscheinen.

Der Wechselkurs des Yuan zum US-Dollar hat sich am Mittwoch nach dem vortäglichen Sechsjahrestief etwas erholt. Der Wertverlust des Yuan befeuerte Sorgen, dass die chinesische Währung außer Kontrolle geraten könnte. Diese sind gemäß mehrerer Experten, welche Global Times diese Woche interviewt hat, grundlos. Die Abwertung des Yuan hat mehr mit der Aufwertung des Dollars als mit binnenwirtschaftlichen Problemen zu tun. Sie sagten auch, dass Chinas Wirtschaftstransformation die Währung beeinflusst, betrachten den neuen Wertverlust des Yuan aber als geordnet und glauben nicht, dass er außer Kontrolle geraten wird.

Die Abwertungstendenz des Yuan gegenüber dem US-Dollar wurde im Oktober wieder offensichtlich, nicht lange nachdem die Marktsorgen über eine schwankende chinesische Währung, die sich seit mehr als einem Jahr auf einem Abwärtspfad befindet, etwas nachgelassen hatten.

Am Dienstag sank der zentrale Leitkurs des Yuan, auch bekannt als Referenzsatz, um 54 Vergleichspunkte auf ein Sechsjahrestief von 6,7744 gegenüber dem US-Dollar.

Am Mittwoch erhöhte die People’s Bank of China, die Zentralbank des Landes, den Referenzsatz leicht auf 6,7705 Yuan pro Dollar, nachdem sie ihn an den vorherigen drei Handelstagen gesenkt hatte – am Montag auf 6,7690 und am Freitag auf 6,7558.

Vom 14. Oktober bis zum 20. Oktober, eine relativ stabile Periode, gab der Yuan an jedem zweiten Handelstag nach. Zuvor hat die Währung vom 28. September bis zum 13. Oktober an jedem Handelstag Boden gegenüber dem Greenback verloren.

Der Wechselkurs des Yuan zum US-Dollar basiert auf einem gewichteten Mittelwert von Preisangeboten sogenannter Market-Maker vor der Öffnung des Interbankenmarkts. Ausgehend vom zentralen Leitkurs sind pro Handelstag Schwankungen nach oben und unten von maximal zwei Prozent erlaubt.

Global Times hat am Montag und Dienstag mit mehreren chinesischen Währungsexperten gesprochen, die alle der Meinung waren, dass die Abwertungstendenz auf Vorgänge im globalen Devisenmarkt zurückzuführen sei.

“Ich würde den neuen Wertverlust des Yuan im Unterschied zur Abwertung Mitte 2015 als geordnet bezeichnen”, sagte Xu Gao, Chefökonom von China Everbright Securities.

Obwohl der Yuan gegen dem US-Dollar seit Mitte 2015 abwertete, hat sich sein Wert gegenüber vielen anderen Währungen nicht verändert, sagte Lin Caiyi, Chefökonom von Guotai Junan Securities in Shanghai.

“Es ist einseitig, zu sagen, dass der Yuan schwächer wird, weil er gegenüber dem US-Dollar im Preis sinkt”, sagte Lin am Dienstag gegenüber Global Times.

Grund ist der Dollar

“Die Währungsstory des Oktobers ist die Stärkung des Dollar, nicht die Schwächung des Yuan”, so Lin.

Die neuerliche Abwertung des Yuan beruht auf der Stärkung des Dollars infolge steigender Markterwartungen aufgrund möglicher Zinserhöhungen durch die US-Zentralbank, sagte Xu.

“Die US-Notenbank tendiert anscheinend zu einer Anhebung der Zinssätze im Dezember”, schrieb Xie Yaxuan, Analyst von China Merchants Securities, in einer Stellungnahme vom Montag. “Das war der Impuls für den Dollarsprung.”

Der U.S. Dollar Index, der den Wert des US-Dollars gegen einen Währungskorb, einschließlich des Euro und des Japanischen Yens misst, stieg im Oktober um etwa drei Prozent, sagte Xu.

Xu betonte, dass es völlig unterschiedliche Kräfte waren, welche die Abwertung des Yuan im Oktober und 2015 steuerten. Dies widerspricht Marktspekulationen, wonach sich die neuen Wertverluste zu einer starken Tendenz entwickeln könnten, ähnlich dem, was 2015 geschah.

Am 11. August 2015 hat Chinas Zentralbank den Yuan gegenüber dem US-Dollar um ungefähr zwei Prozent auf 6,2298 abgewertet. Es war die größte Tagesabwertung der chinesischen Währung in mehr als zwei Jahrzehnten.

“Die plötzliche Volatilität im Anschluss an die Reform des Leitkurssystems sorgte für Befürchtungen auf dem Binnenmarkt, was wiederum die Situation außer Kontrolle geraten ließ”, sagte Xu.

Der Yuan wertete vom 11. August 2015 bis Ende Januar um ungefähr sechs Prozent ab, während der U.S. Dollar Index um ungefähr 2 Prozent anstieg, sagte Xu.

Der Wertverlust des Yuan im Oktober ist eher im Einklang mit dem erstarkenden US-Dollar, bemerkte Xu, sollte also nicht dieselben Risiken für chinesische und globale Finanzmärkte wie 2015 darstellen.

Die Aktienbörsen auf dem chinesischen Festland waren im Oktober stabil. Am Mittwoch fiel der Shanghai Composite Index um 0,5 Prozent auf 3.116,31 Punkte.

Bedeutung des ökonomischen Umbruchs

Chinas momentane wirtschaftliche Umgestaltung ist ein weiterer Grund für die neuerliche Schwächung des Yuan, sagte Liu Xuezhi, Analyst der Bank of Communications.

Liu wies insbesondere auf den Rückgang im Fertigungssektor hin. “Dieser führt zu sinkenden Investitionsgewinnen und veranlasst das Kapital, aus China herauszufließen, was die Markterwartungen für eine Schwächung des Yuan verstärkt”, sagte er.

Dennoch, so lange die Zentralregierung ein Wirtschaftswachstum von mehr als 6,5 Prozent beibehalten kann, wird die Wirtschaft insgesamt nur eine milde Wirkung auf den Wechselkurs des Yuan ausüben, sagte Liu.

Laut Daten des Staatlichen Amts für Statistik vom Oktober wuchs Chinas BIP in den ersten drei Quartalen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent.

Xie fügte hinzu, dass auch die neuen Maßnahmen zur Abkühlung des Immobilienmarkts chinesische Anleger veranlasst hat, die Wirtschaftsaussichten Chinas für die erste Hälfte des Jahres 2017 pessimistisch zu bewerten, was den Druck auf den Devisenmarkt erhöht hat.

Xu sagte voraus, dass der Dollarwechselkurs des Yuan bis Jahresende etwa um 6,8 schwanken wird, und 2017 um weitere drei bis fünf Prozent sinken wird.

Obwohl der Yuan in Zukunft weiterhin gegenüber dem US-Dollar abwerten wird, wird die Abwertung nicht außer Kontrolle geraten. “Wir müssen nicht panisch werden”, sagte Liu.

Und doch, Liu lehnte eine genaue Vorhersage dafür ab, wie weit der Yuan 2016 gegenüber dem Dollar fallen wird. Er betonte auch, dass ein schwächerer Yuan Vorteile und Nachteile besitzt.

“Ein sinkender Währungskurs fördert die Exporte und zügelt die Tendenz von Konsumabflüssen, da die Kosten für ausländische Waren entsprechend steigen”, sagte er.

Lin wies darauf hin, dass der Yuan, obwohl er gegenüber dem US-Dollar abwertete, in den letzten Monaten gegenüber anderen Währungen gestiegen ist.

“Die Leistung des Yuan ist in der Gesamtbetrachtung nicht schlecht, da viele andere Währungen in der gleichen Zeit gegenüber dem US-Dollar stark an Wert verloren haben”, sagte Lin.

Am Mittwoch lag Wechselkurs des Yuan gegenüber dem britischen Pfund bei 8,2472, Ende des Jahres 2015 noch bei 9,6159.

Quelle: People’s Daily

