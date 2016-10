Veränderung als Konstante. Der Baedeker China begleitet durch das Reich der Mitte zu Sehenswürdigkeiten in Hülle und Fülle, zu fremden Kulturen, faszinierenden Menschen und boomende Metropolen.





Das Kapitel Hintergrund beschäftigt sich mit Wissenswertem über China, über Land und Leute, über Wirtschaft und Geschichte, Gesellschaft und Alltagsleben. Was sind die typischen Gerichte und wo kann man sie probieren? Was kann man mit Kindern unternehmen? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt das Kapitel “Erleben und Genießen”.

Entdecken Sie China unterwegs: Spannende Touren führen China-Anfänger und China-Kenner durch das Land. Ganz traditionell oder alternativ an den Welterbestätten der UNESCO entlang, auf der Seidenstraße ins innerste China, zu seinen Wurzeln oder bis nach Tibet. Orte, die man auf keinen Fall verpassen sollte, sind im großen Kapitel Sehenswürdigkeiten von A - Z ausführlich beschrieben.

Infografiken erklären bildhaft u.a. China auf einen Blick, Ikonografie und die Kommunistische Partei Chinas. Einzigartige 3D- Darstellungen geben anschauliche Einblicke in ausgesuchte Bauwerke wie z. B.: das Kloster Puning Si, den Kaiserpalast in Peking, die Skyline Hongkongs und die Terrakotta-Armee bei Xi’an.

Baedeker-Tipps verraten, wo man Wasser und Wein genießen kann, warum eine Seilbahnfahrt über den Jangtse beste Fotos und Stimmung verspricht, wo man sich mitten in Hongkong zum größten Picknick der Welt gesellen kann und warum im Garten Yu Yuan in Shanghai die Natur musiziert.

Der Baedeker China vereint fundierte Informationen zu Natur, Kultur und Geschichte mit Genießerthemen und beschreibt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten. Tourenvorschläge führen zu den interessantesten Plätzen, viele reisepraktische Tipps helfen vor Ort. Er bietet eine fulminante Bandbreite an Wissen für unterwegs und eine üppige Ausstattung.

Baedeker Reiseführer China: mit grosser Reisekarte | Dr. Hans-Wilm Schütte | 09/2016 | ISBN 3829713576 | ISBN-13 978-3829713573 | Taschenbuch 682 Seiten | Baedeker, Ostfildern | 27,99 €

Redaktion: Dr. Ingo Reichardt für China Observer

25.10.2016 | Rubrik: Buchtipps | 124 Aufrufe