Lee Ying-yuan, Minister der Umweltschutzverwaltung (Environmental Protection Administration, EPA), warb in zwei Briefen, welche diesen Monat von den US-amerikanischen Tageszeitungen The Hill and The Sun abgedruckt wurden, dringend um internationale Unterstützung für Taiwans bedeutungsvolle Beteiligung an der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

In dem Brief, der am 19. Oktober in The Hill in Washington erschien, stellte Lee fest, es gebe nur eine Erde und nur ein Taiwan. “Deswegen können wir das Problem des Klimawandels nicht auf die leichte Schulter nehmen, während wir proaktiv auf globale Initiativen reagieren und diese unterstützen. Klimawandel erfordert nicht nur nationale, sondern globale Lösungen. Ich appelliere aufrichtig an die internationale Gemeinschaft, Taiwans Entschlossenheit, bedeutungsvolle Beteiligung an UNFCCC zu erlangen und Teil des globalen Klima-Netzes zu werden, anzuerkennen und zu unterstützen.”

Laut Lee haben die Erwärmung des Weltklimas und El Nino weltweit zu Temperaturen in Rekordhöhe und extreme Wetterverhältnisse beigetragen. Im Juli waren die durchschnittlichen globalen Temperaturen über Land und Meeresoberflächen auf dem höchsten Stand in 137 Jahren, und im Vormonat kletterte das Thermometer in Taipeh auf 38,7 Grad Celsius — ein Jahrhundertrekord, so Lee.

Außerdem nimmt die Häufigkeit beständiger Niederschläge ab und das Vorkommen sintflutartiger Regenfälle zu, fuhr Lee fort und brachte den Trend mit Überschwemmungen in Verbindung, welche umfangreiche Schäden am Ökosystem, an der Infrastruktur und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen anrichten. “Immer mehr Belege deuten darauf hin, dass der Klimawandel bereits im Gange ist. Wenn wir jetzt nicht Maßnahmen ergreifen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern, werden wir am Ende einen viel höheren Preis bezahlen.”

Lee erklärte, Staatspräsidentin Tsai Ing-wen habe in ihrer Antrittsrede am 20. Mai klargestellt, dass Taiwan seine Rolle dabei spiele, den Klimawandel zu bekämpfen, und die Regierung sei entschlossen, in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen — das im Dezember vergangenen Jahres bei der 21. Parteienkonferenz (Conference of the Parties, COP) der UNFCCC in der französischen Hauptstadt besiegelt worden war — den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern.

Das Abkommen, das am 4. November in Kraft treten soll, stärkt die globale Reaktion auf die Bedrohung durch den Klimawandel, indem der Anstieg der globalen Temperaturen in diesem Jahrhundert auf weniger als 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau beschränkt wird und man sich bemüht, den Temperaturanstieg weiter auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das Abkommen zielt überdies darauf ab, die Fähigkeiten der Länder zu stärken, die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen.

Zu Maßnahmen, die Taiwan eingeleitet hat, um sich anderen Ländern in aller Welt beim Kampf gegen den Klimawandel anzuschließen, zählt das Gesetz über die Verminderung des Ausstoßes von und Umgang mit Treibhausgasen, das im Juli vergangenen Jahres in Kraft trat. Zudem soll die Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen bis zum Jahr 2050 auf 20 Prozent der Gesamtstrommenge erhöht werden. Daneben ist die Einrichtung einer Sonderbehörde in Ministeriumsrang vorgesehen, welche sich mit der Planung und Koordinierung nationaler Energiepolitik befasst sowie die Einführung neuerer Energiearten und die Verminderung des Treibhausgas-Austoßes fördert.

“Taiwan gehört zu den wenigen Ländern der Welt, die einem Ziel für die Verminderung von Treibhausgas-Ausstoß Gesetzeskraft verliehen haben”, unterstrich Lee und verwies auf ein langfristiges Ziel in dem Gesetz, den Ausstoß kohlenstoffhaltiger Schadstoffe bis zum Jahr 2050 auf mindestens die Hälfte des Niveaus von 2005 zu verringern. Dieses Unterfangen wird von Fünfjahres-Zielvorschriften unterstützt, welche die Absicht verfolgen, die Fähigkeit des Landes zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Zentralregierung und Lokalverwaltungen bei ihrer Schadstoffausstoß-Bilanz vorankommen, ergänzte er.

Laut Lee, der im Großen und Ganzen die gleiche Botschaft in einem Brief vertrat, der am 12. Oktober von The Sun in Massachusetts gedruckt wurde, ist Taiwan bereit, seine Erfahrungen beim Umweltschutz zu teilen und zu internationalen Anstrengungen beizutragen. “Zusammen mit befreundeten Ländern werden wir eine nachhaltige Erde beschützen.”

Nach Ansicht des Außenministeriums der Republik China (Taiwan) sollte das Land in UNFCCC einbezogen werden, da Taiwan ein unverzichtbarer Partner ist und ehrgeizige Ziele zur Vermindung des Treibhausgas-Ausstoßes gesetzt hat, darüber hinaus ist Taiwan bereit und willens, mehr zu der Konferenz beizusteuern, und schließlich ist Taiwans Beteiligung eine Frage der Klima-Gerechtigkeit.

Quelle: Taiwan Heute

23.10.2016