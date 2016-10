Die amerikanische Demokratie hat ein grundlegendes strukturelles Problem.





Steigende soziale Ungleichheit, sinkende soziale Mobilität, eine Regierung von überwiegend Millionären, die im wirtschaftlichen Interesse ihrer noch betuchteren Wahlkampffinanciers Laisser-faire-Politik betreiben, sowie die politische Ohnmacht eines Großteils der Bevölkerung prägen die heutige Realität der USA. Die meisten US-Bürger denken nicht mehr, dass ihre politischen Repräsentanten Unterstützenswertes leisten. Das politische System der USA wird nicht mehr von der Mehrheit der US-Bürger gutgeheißen, es steckt in einer Legitimationskrise – so lautet die Kernthese meines aktuellen Buches mit dem Titel “Auf Kosten der Freiheit. Der Ausverkauf der amerikanischen Demokratie und die Folgen für Europa” (Quadriga-Verlag).

Die große Mehrheit der US-Bürger hat kein Vertrauen mehr in das wirtschaftliche und politische Establishment. Viele Amerikaner haben große Schwierigkeiten, im Alltag über die Runden zu kommen und glauben nicht mehr daran, dass sie etwas an ihrem Los ändern können. Der sogenannte amerikanische Traum vom sozialen Aufstieg ist ausgeträumt. Gleichwohl sehen sie, dass einige Wenige mächtig Einfluss auf die Politik nehmen und die Spielregeln beeinflussen, um noch mehr vom Kuchen zu erhalten. Das ist Sozialismus der ganz besonderen Art: Es wird umverteilt von unten nach oben und nur eine kleine Elite profitiert. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander.

In den Wahlkämpfen finden Populisten wie Donald Trump Zuspruch, da die Mehrheit der Bürger das Vertrauen in die etablierte Politik verliert, da sie nicht mehr ihre Interessen vertritt. Dass die Amerikaner genug vom Business as usual haben, zeigen auch die enormen Probleme, die der selbsterklärte Sozialist Bernie Sanders seiner Parteifreundin Hillary Clinton im Vorwahlkampf der Demokraten bereitete, weil sie finanziell von der Finanzelite, von der Wall Street abhängig ist. Donald Trump wiederum konnte im Vorwahlkampf der Republikaner mit der Aussage punkten, dass er selbst so viel Geld habe, dass er von keinem gekauft werden könne, von niemandem abhängig sei. Im Vergleich zu Hillary Clintons “Kriegskasse” im Hauptwahlkampf weist jedoch seine ein großes Defizit auf, was ihn dazu nötigt, nunmehr auch Wahlkampfspenden einzutreiben.

Lagen bei den letzten Präsidentschaftswahlen die offiziell nachweisbaren Summen der Wahlkampffinanzierung bei zwei Milliarden Dollar, so dürfte der aktuelle Wahlkampf sich am Ende wohl auf sechs Milliarden Dollar beziffern. Das Geld kommt von denen, die sich dafür Einflussnahme auf die politischen Entscheidungen versprechen. Besonders engagiert sind der militärische Sektor, die Öl- und Gasmagnaten, die Informationstechnologie und die Finanzbranche. Sie wollen alle keine Regulierungen durch den Staat und keine Steuern in ihren Geschäftsfeldern.

Wer, wie die Öl-Milliardäre Charles und David Koch, auf jeden Fall verhindern will, dass seine Geschäfte reguliert oder besteuert werden, kann auch bei den Kongresswahlen gut investieren, denn jede der beiden Kammern des Kongresses, das Abgeordnetenhaus oder der Senat, kann auch den nächsten Präsidenten oder die erste Frau im Weißen Haus blockieren. Dafür werden weiterhin mächtige Geldgeber sorgen, die mit ihrem Geldsegen über Sieg oder Niederlage der 535 politischen Einzelunternehmer im Kongress mitentscheiden.

Geld allein bietet zwar keine Sicherheit dafür, einen Sitz im Kongress zu gewinnen, doch es erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Aus 94 Prozent der Rennen im Abgeordnetenhaus gingen diejenigen als Sieger hervor, die das meiste Geld ausgeben konnten. Im Senat liegt die Erfolgsquote der “Top-Spender” bei 82 Prozent, laut den Berechnungen des Center for Responsive Politics.

So braucht es mindestens zwei Millionen Dollar, um alle zwei Jahre einen der 435 Sitze im Abgeordnetenhaus zu verteidigen; etwas mehr, über zehn Millionen müssen im Schnitt aufgewendet werden, um alle sechs Jahre einer von 100 Senatoren zu werden und zu bleiben.

Vor allem Abgeordnete, die über die vermeintliche (von den Brüdern Koch finanzierte) Graswurzelbewegung der Tea Party in das Abgeordnetenhaus gekommen sind, betreiben Systemblockade, Fundamentalopposition. Sie gehen keine Kompromisse ein, denn das kann politischen Selbstmord bedeuten.

Die seit den Zwischenwahlen 2010 andauernde Blockade-Situation zwischen Präsident und Kongress wird auch nach den Wahlen 2016 weiter bestehen bleiben. Mit dem “Gridlock” wird die ursprüngliche Idee der Verfassungsväter, jene der Machtkonkurrenz und damit -kontrolle zwischen dem Kongress und dem Präsidenten, pervertiert.

Der nächste Präsident hat nur in einem Politikbereich wirkliche Handlungsmacht: In der Sicherheitspolitik ist der Oberbefehlshaber, dem auch die weltweit operierenden Nachrichten- und Geheimdienste unterstehen, wirklich der mächtigste Mann der Welt – vor allem dann, wenn sich die USA bedroht wähnen.

Denn wenn Gefahr in Verzug ist, kann auch der ansonsten in seiner Handlungsfreiheit massiv eingeschränkte Präsident seine Machtbefugnisse ausweiten und die Machtkontrolle durch den Kongress aushebeln. Was die Verteilung zunehmend knapper Ressourcen angeht, ermöglicht die Wahrnehmung äußerer Bedrohung es zum einen, von den massiven inneren sozialen Problemen wie Rassismus, (Bildungs-)Armut, Kriminalität und Drogenkonsum abzulenken, die viele Amerikaner daran hindern, am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben teilzuhaben und gegen die Ungerechtigkeit des Wirtschafts- und Regierungssystems aufzubegehren. Zum anderen rechtfertigt ein klares Feindbild, weniger Steuergelder für soziale Leistungen und mehr für den militärischen und geheimdienstlichen Sicherheitskomplex auszugeben.

Quelle: People’s Daily

23.10.2016 | Rubrik: Politik | 32 Aufrufe