In Taiwan sind gut 13.000 Maschinenbau-Fabriken angesiedelt, die etwa 470 000 Arbeitnehmer beschäftigen.





Werkzeugmaschinenhersteller in der zentraltaiwanischen Stadt Taichung verstärken ihre Bemühungen, intelligente Fertigungstechnologien in ihren Produktionsverfahren und bei Entwicklung von Erzeugnissen zu nutzen, um dadurch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu fördern.

Diese Schritte stehen im Einklang mit dem Plan der Regierung, das Land in eine globale Fabrikations-Drehscheibe für intelligente Maschinen umzuwandeln, und sie sind notwendig, da die Branchenangehörigen zunehmend von regionaler Konkurrenz bedroht werden.

“Die Einführung intelligenter Automatisierungs-Ausstattung ermöglicht es uns, Arbeitskräftemangel zu bewältigen, die Produktivität zu verbessern und die Produktqualität zu steigern”, betonte Alen Hwang, CEO von Deta International. “Intelligente Systeme helfen uns, trotz der Verlangsamung der globalen Wirtschaftskonjunktur ein stabiles Geschäftswachstum beizubehalten.”

Vor zwei Jahren fing Deta International, der weltweit größte Hersteller automatischer Werkzeugwechsler, damit an, intelligente Fertigungssysteme mit Sensoren sowie der Fähigkeit zur Computerberechnung und Kommunikation von Maschinen untereinander zu verwenden.

Überall in der Welt erkunden moderne Volkswirtschaften Technologien der vierten industriellen Revolution, auch “Industrie 4.0” genannt, ein entstehendes Zeitalter digital verbundener Herstellung, die künstliche Intelligenz, Verwaltung großer Datenmengen, intelligente Automatisierung und das Internet of Things (IoT) miteinander kombiniert.

Das Unternehmen Hiwin Technologies Corp. ist ein bedeutender Produzent von Präzisionsmaschinen-Komponenten. Die Firma ist der weltweit zweitgrößte Zulieferer von Geräten für Bewegungskontrolle und hat Robotersysteme hervorgebracht, die in zahlreichen Gewerben eingesetzt werden.

“Mit unserer langfristigen Erfahrung bei der Herstellung von Schlüsselkomponenten für Automatisierungs-Systeme und in Anbetracht der wachsenden Nachfrage nach intelligenten Fabriken bemüht sich unser Unternehmen, Industrie 4.0-Lösungen zu bieten”, erklärte Hiwins Präsident Enid Tsai. “Wir glauben, dass solche Geräte unseren Kunden helfen können, ihren Produktwert zu steigern und schnell auf neu auftretende Trends und Produktionsanforderungen zu reagieren.”

Quaser Machine Tools Inc., gleichfalls in Taichung ansässig, produziert modernste Maschinenzentren. “Wir müssen hochpräzise, intelligente Geräte entwickeln, wenn wir Vorsprung gegenüber der Konkurrenz bewahren wollen”, sinnierte Quasers Präsident Samuel Shieh. “Unsere Fünfachsen-Maschinenzentren zum Beispiel können komplizierte Aufgaben wahrnehmen und Fertigungsreihen anspruchsvoller Produkte mit geringen Stückzahlen behandeln.”

In Taiwan sind gut 13.000 Maschinenbau-Fabriken angesiedelt, die etwa 470 000 Arbeitnehmer beschäftigen. Viele dieser Anlagen befinden sich im so genannten “Goldenen Tal”, einer Zone mit etwa 60 Kilometer Radius, in deren Mitte der Dadu-Berg in Taichung liegt. Die Region weist die weltweit höchste Dichte an Maschinenbau-Fabriken auf.

Die Regierung plant, Taichung in eine Drehscheibe für das Gewerbe intelligenter Maschinen umzuwandeln, und bietet dazu Unterstützung in Bereichen wie internationale Zusammenarbeit, Landerwerb, Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Anwerben von talentiertem Nachwuchs. Die anderen Branchen, die gefördert werden sollen, sind Biotechnologie und Pharmazeutika, Landesverteidigung und umweltfreundliche Technologie, zusätzlich zur Initiative “Asian Silicon Valley”.

Quelle: Taiwan Heute

21.10.2016 | Rubrik: Taiwan | 114 Aufrufe