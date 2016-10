Insgesamt leidet ein Gebiet von 260.000 Quadratkilometern unter dem dichten Smog.





Gestern teilte das Ministerium für Umweltschutz mit, dass wegen ungünstiger Witterung in der Region Peking-Tianjin-Hebei und den Städten im Umfeld eine anhaltend hohe Luftverschmutzung herrscht.

Unter 70 Städten im Gebiet Peking-Tianjin-Hebei war vom Montag bis Dienstag die Luftqualität in den fünf Städten Dezhou, Baoding, Shijiazhuang, Binzhou und Hengshui die schlechteste. Bis Mittwochmittag erreichte die Luftverschmutzung in der Stadt Shijiazhuang die höchste Stufe. Auch die Städte Peking, Baoding, Taiyuan und Wuhai waren von Luftverschmutzung betroffen. Insgesamt leidet ein Gebiet von 260.000 Quadratkilometern unter dem dichten Smog. In manchen Städten des Gebiets verstärkt sich die Luftverschmutzung immer weiter.

Eine Studie der Akademie für Umweltwissenschaften zeigt, dass die Konzentration von PM2,5 in Peking beträchtlich von Emissionen der Kraftfahrzeuge, der industriellen Kohleverbrennung und der Umwandlung von Stickstoffoxid in das gefährliche Stickstoffdioxid beeinflusst wird. In Tianjin und Langfang liegt die Ursache vor allem an den Emissionen der industriellen Kohleverbrennung. Die relative Konzentration des Grobstaubs in Peking und Shijiazhuang ist auch sehr hoch. Daher wird empfohlen, die Primärpartikelgröße des Staubs stärker zu kontrollieren.

Das Ministerium für Umweltschutz setzt acht Überwachsgruppen ein, um den Zustand der Notfallmaßnahmen und Emissionsquellen von Luftverschmutzung zu überwachen.

Quelle: People’s Daily

21.10.2016 | Rubrik: Natur und Umwelt | 111 Aufrufe