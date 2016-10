Die diesjährige Luftfahrtmesse in Japan, die alle vier Jahre veranstaltet wird, war die größte in ihrer 50-jährigen Geschichte.





Eine taiwanische Delegation aus vier Unternehmen unter der Leitung des National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) nahm erstmals an der diesjährigen internationalen Luftfahrtmesse Japan teil, die vom 12. bis 15. Oktober in Tokyo stattfand, und führte dabei eine Vielfalt von im Inland entwickelten Verteidigungssystemen und Luftfahrttechnologien aus Taiwan vor.

Das NCSIST ist die vorrangige Forschungs- und Entwicklungs-Organisation des Verteidigungsministeriums der Republik China (Taiwan) und erzeugt Verteidigungssysteme wie Raketen vom Typ Tien Kung und Tien Chien. Das Institut arbeitet nach eigener Auskunft daran, seine Präsenz in der internationalen Verteidigungstechnologie-Gemeinschaft durch Teilnahme an Messen zu vergrößern, um seine trefflich entwickelten Produkte auszustellen und globale Partnerschaften zu bilden.

NCSIST präsentierte bei der Messe 34 Beispiele von einigen seiner innovativsten Kreationen, darunter Drohnen und andere unbemannte Luftfahrzeuge, sowie Frequenzsprung-Funkgeräte, modernste Laserkreisel und Beobachtungssysteme. Nach Angaben des Instituts gibt es für seine Erzeugnisse, die ursprünglich für die Verteidigungsindustrie konzipiert worden waren, auch zivile Anwendungen.

Laut dem Komitee für Luftfahrtindustrie-Entwicklung im Wirtschaftsministerium erfuhr Taiwans Luftfahrtgewerbe in der jüngsten Zeit ein stattliches Wachstum, 2015 erreichte der jährliche Produktionswert 91,4 Milliarden NT$ (2,625 Milliarden Euro), ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Technologien von NCSIST wurden im Einklang mit den fünf Hauptzielen der Regierung für industrielle Entwicklung geschaffen. Die einheimische Verteidigungsindustrie zu stärken ist eines der fünf Ziele, mit denen die Kreativität des Landes nutzbar gemacht werden soll, um Taiwan in eine auf Innovation beruhende Volkswirtschaft umzuformen. Die anderen vier Gewerbe sind Biotechnologie und Pharmazeutika, intelligente Maschinen, nachhaltige Energie sowie das Internet of Things (IoT) und andere intelligente Technologien.

Die Regierung, die darauf hofft, dass erhöhte Investitionen in das einheimische Verteidigungsgewerbe positive Nebenwirkungen mit sich bringen werden, beabsichtigt eine Vergrößerung von Taiwans Verteidigungshaushalt, der im vergangenen Jahr einen Umfang von 312,33 Milliarden NT$ (8,97 Milliarden Euro) hatte, von weniger als 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf 3 Prozent.

Mit mehr als 630 Ausstellern aus über 30 Ländern, darunter internationale Schwergewichte wie Airbus, Boeing Co., Bell Helicopter, Honeywell, Lockheed Martin und viele andere, lockte sie gut 22 000 Besucher an.

Quelle: Taiwan Heute

