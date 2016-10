Bis 2025 sollen Taiwans Offshore-Windparks eine Gesamtkapazität von 1 Gigawatt erreichen.





Das staatlich betriebene Versorgungsunternehmen Taiwan Power Co. (Taipower) gründete am 7. Oktober seine erste Baueinheit, die sich auf Offshore-Windräder spezialisiert, und vollzog damit einen wesentlichen Schritt bei seinen Anstrengungen, die Erzeugung umweltfreundlicher Energie voranzubringen.

“Es wäre ein erheblicher Verlust für das Land, wenn es uns nicht gelänge, die Wind-Ressourcen in der Taiwanstraße zu nutzen, da diese zu den besten der Welt gehören”, erklärte Taipower-Vorsitzender Chu Wen-chen bei der Eröffnungszeremonie für das Baubüro Offshore-Windkraft, das seinen Sitz im zentraltaiwanischen Taichung-Kraftwerk hat.

Mit einem Budget von etwa 19,5 Milliarden NT$ (555,3 Millionen Euro) wird sich die erste Phase von Taipowers Offshore-Turbinenprojekt in Gewässern westlich des zentraltaiwanischen Landkreises Changhua befinden. Die erste Phase soll gemäß den Planungen im Juni 2020 den Betrieb aufnehmen und eine Stromerzeugungskapazität von 110 Megawatt aufweisen, also 360 Millionen Kilowattstunden im Jahr, was dem jährlichen Stromverbrauch von über 100 000 Haushalten entspricht, so Chu.

Bis 2025 sollen Taiwans Offshore-Windparks Erwartungen zufolge eine Gesamtkapazität von 1 Gigawatt erreichen, was nach Auskunft des Unternehmens ungefähr der Leistung von zwei der mit fossilen Brennstoffen betriebenen Generatoren im Taichung-Kraftwerk entspricht.

Offshore-Windkraftanlagen sind beim Bau und bei der Wartung wesentlich komplexer als festlandgestützte Versionen, und man braucht dazu Expertise in anspruchsvollen Meeres-Bautechniken, führte Chu aus und fügte hinzu, es müssten auch Fragen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Fischerei und Meeres-Navigation berücksichtigt werden. “Diese Spezialeinheit wurde nicht nur gebildet, um Windräder für Stromerzeugung zu installieren, sondern auch, um entsprechende Fertigkeiten und Erfahrung anzusammeln. Unser Ziel besteht darin, in diesem Bereich talentierten Nachwuchs zu rekrutieren und heranzubilden.”

Im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte hat Taipower 169 der über 330 festlandgestützten Windräder aufgestellt. Die Anlagen des Unternehmens, die sich in den Küstenregionen von Taiwan und auf ihren vorgelagerten Inseln befinden, verfügen über eine Gesamt-Stromerzeugungskapazität von etwa 650 Megawatt.

Taipowers Offshore-Windkraftprogramm ist Teil der Anstrengungen der Regierung, den Übergang zu einer nuklearfreien Heimat zu vollziehen und den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu fördern. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil von Strom, der mit erneuerbaren Ressourcen erzeugt wird wie Biomasse, Sonnenenergie und Windkraft, bis zum Jahr 2025 von derzeit rund 3 Prozent auf 20 Prozent zu steigern.

17.10.2016