Aufgrund der zahlreichen Anfragen im Anschluss an die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung findet am 10. und 11. November erneut unser “Intensivsprachkurs Chinesisch” in München statt.

Aber um es gleich vorweg zu nehmen: Sie werden nach diesen beiden Schulungstagen nicht perfekt Chinesisch sprechen. Sie werden auch keine Verhandlungen auf Chinesisch führen können. Jedoch werden Sie in der Lage sein, Ihre Gastgeber angemessen zu begrüßen, einfache Standardsituationen sprachlich zu bewältigen sowie kurze Tischreden auf Chinesisch zu halten.

Und dies ist sehr viel wert, denn nur in wenigen Ländern dieser Erde kann man mit einigen wenigen Sätzen oder Floskeln eine so große Wirkung erzielen wie in China.

Im Rahmen unseres zweitägigen Workshops “Intensivsprachkurs Chinesisch” vermittelt unser Referent, Dr. Manuel Vermeer, Gründer und Inhaber von Dr. Vermeer Consult und Dozent für Marketing Ostasien, chinesische Sprache, sowie Kultur und Wirtschaft am Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft in Ludwigshafen, die wichtigsten Grundlagen der chinesischen Sprache, Grammatik und Schriftzeichen. Darüber hinaus gibt er Tipps und Anregungen, wie Sie Ihr neu erworbenes Wissen bei Ihren chinesischen Geschäftspartnern einsetzen können, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen.

Der Workshop “Intensivsprachkurs Chinesisch” findet am 10. und 11. November in den Räumen der Kanzlei Graf von Westphalen, Sophienstraße 26 - Lenbach Gärten in 80333 München, statt und richtet sich insbesondere an Vertreter mittelständischer Unternehmen, die regelmäßig in Kontakt zu chinesischen Geschäftspartnern stehen oder nach China entsandt werden.

Am Abend des ersten Unterrichtstags besteht bei einem gemeinsamen chinesischen Abendessen die Möglichkeit, sich auszutauschen und das Erlernte zu vertiefen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 550 € zzgl. 30 € Servicepauschale (inkl. MwSt.). Mitglieder des Chinaforums erhalten 10% Ermäßigung auf die Teilnahmegebühr. Anmeldeschluss ist der 4. November 2016.

