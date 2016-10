Die zehn Städte mit der schlimmsten Luftverschmutzung sind ebenfalls bekannt gegeben worden, von denen sechs in der Provinz Hebei liegen.





Am Donnerstag veröffentlichte das Ministerium für Umweltschutz eine Rangliste von 74 chinesischen Städten, geordnet nach der gemessenen Luftqualität seit Anfang diesen Jahres.

Die zehn am schlimmsten von Luftverschmutzung belasteten Städte in absteigender Reihenfolge sind: Xingtai (Hebei), Baoding (Hebei), Jinan (Shandong), Zhengzhou (Henan), Handan (Hebei), Shijiazhuang (Hebei), Tangshan (Hebei), Hengshui (Hebei), Urumqi (Xinjiang) und Xi’an (Shaanxi).

Im Vergleich dazu sind die zehn Städte mit der bester Luftqualität in absteigender Reihenfolge: Haikou (Hainan), Zhoushan (Zhejiang), Huizhou (Guangdong), Xiamen (Fujian), Zhuhai (Guangdong), Lishui (Zhejiang), Shenzhen (Guangdong), Fuzhou (Fujian), Lhasa (Tibet) und Zhongshan (Guangdong).

Die Rangliste lässt erkennen, dass die Luftqualität in Provinzen in Südostchina, wie Guangdong, Zhejiang, Fujian und Hainan, viel besser als in den Provinzen Nordwestchinas, wie Hebei, Henan, Shandong und Shaanxi, ist.

Laut Angaben des Abteilungsleiters für Umweltbeobachtung des Ministeriums für Umweltschutz, Luo Yi, betrug in den ersten neun Monaten des Jahres der durchschnittliche Anteil der Tage mit guter Luftqualität in 338 chinesischen Städten 80,3 Prozent, was einer Steigerung von 2,6 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche landesweite PM2,5-Konzentration lag bei 43 Mikrogramm pro Kubikmeter und die PM10-Konzentration bei 78 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die durchschnittliche PM2,5-Konzentration von Beijing betrug 62 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Wang Zifa, ein Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, erklärte, dass die Wetterverhältnisse im September der Zerstreuung der Schmutzpartikel in Nordchina nicht förderlich gewesen seien, was großen Einfluss auf die Jahresdurchschnittswerte gehabt habe.

Quelle: People’s Daily

14.10.2016 | Rubrik: Natur und Umwelt | 18 Aufrufe