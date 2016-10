Die Beziehungen zwischen Taiwan und Festlandchina haben sich seit Amtsantritt der taiwanischen DPP-Regierung im Mai 2016 deutlich abgekühlt.





Taiwans Premier Lin Chuan hat heute seine Hoffnung auf einen offenen und ehrlichen Austausch mit Festlandchina ausgedrückt.

Lin sagte wörtlich: “Ich hoffe weiterhin, daß der Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße offen und ehrlich sein kann. Es sollten die unterschiedlichen Sichtweisen ausgetauscht werden, statt politische Slogans oder recht starre Redensarten zu verwenden. Ansonsten sind keine Fortschritte in den Beziehungen möglich, das wäre sehr zu bedauern.”

Premier Lin antwortete damit auch indirekt auf Pekings Reaktion auf Präsidentin Tsai Ing-wens Rede zum Nationalfeiertag der Republik China (Taiwan) am 10. Oktober.

Ein festlandchinesischer Sprecher hatte erklärt, Tsais Ablehnung des Konsenses von 1992 hätte eine Konfrontation angezettelt, hätte die Verbindungen zwischen beiden Seiten gekappt und sei eine unpraktikable Ausschweifung gewesen.

Tsai hatte während ihrer Rede unter anderem ihren guten Willen und die Bereitschaft für Verhandlungen ausgedrückt, gleichzeitig jedoch auch klargestellt, daß sich Taiwan keinem politischen Druck beugen werde.

KMT und kommunistische Partei wollen “Friedensforum” in Peking veranstalten

Die taiwanische Kuomintang (KMT) und die kommunistische Partei Festlandchinas (CPC) wollen Anfang November in Peking ein “Friedensforum” abhalten. Das Forum ist von der jetzigen Oppositionspartei KMT auch als ein informeller Kommunikationskanal zwischen Festlandchina und Taiwan gedacht.

Der Leiter des KMT-Büros für Festlandangelegenheiten, Huang Chin-hsian, sagte dazu heute: “Das Forum befasst sich auch mit der neuen Situation zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Es gibt in Politik und Wirtschaft Veränderungen, aber die Kommunikationswege unserer Regierung sind weiterhin unterbrochen. Nach Verhandlungen zwischen beiden Parteien haben wir entschieden, zivile Organisationen zu unterstützen und eine Kommunikationsplattform zu errichten. Daher wurde das ehemalige Handels- und Kulturforum in das Forum für friedliche Entwicklung umbenannt. Es wird am 2. und 3. November stattfinden.”

Auch die Vorsitzende der KMT, Hung Hsiu-chu, will zum diesjährigen Forum anreisen. Die KMT versucht für sie ein Treffen mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Xi Jin-ping, zu organisieren.

Taiwans Präsidentin ruft Peking zu positivem Dialog auf

In ihrer Ansprache zum Nationalfeiertag hat Präsidentin Tsai Ing-wen ihr Versprechen wiederholt, in den Beziehungen über die Taiwanstraße den Status quo zu wahren. Außerdem rief Tsai Peking zu einem positiven Dialog mit Taiwan auf. Es war Tsais erste Nationalfeiertagsrede seit ihrem Amtsantritt im Mai.

In ihrer Rede wiederholte Tsai die Position der neuen Regierung, die an “beständigen, vorhersagbaren und nachhaltigen” Beziehungen zu China interessiert sei. Gleichzeitig müssten Taiwans Demokratie und der Status quo vom Frieden zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße gewahrt werden, so Tsai.

Den Rahmen eines Dialogs mit Peking bilden laut Tsai die Verfassung der Republik China (Taiwan), das Gesetz für die Beziehungen zwischen den Menschen Taiwans und des Festlands, sowie weitere gültige Gesetze. Die Regierung werde alles dafür tun, um Mechanismen für die Kommunikation über die Taiwanstraße beizubehalten, so Tsai.

Die Präsidentin sagte: “Wir respektieren den historischen Fakt des Treffens zwischen beiden Seiten im Jahr 1992. Außerdem sind wir der Meinung, dass beide Seiten die Ergebisse des Austauschs während der vergangenen 20 Jahre und den seitdem entstandenen Status quo wertschätzen und beibehalten sollten. Auf diesen politischen Grundlagen sollten friedliche und stabile Beziehungen gefördert werden. Ich rufe auch die Regierungsparteien beider Seiten dazu auf, historische Bürden abzulegen und zum Wohl der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße einen positiven Dialog zu beginnen.”

Quelle: RTI

