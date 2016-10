Unternehmen mit Standorten in China zeigen weiterhin ein großes Interesse an chinesischen Absolventen europäischer Hochschulen.





Das Gewinnen und Halten chinesischer Talente ist seit vielen Jahren eines der größten Probleme für ausländische Unternehmen in China. Talente, die der lokale chinesische Arbeitsmarkt nicht bieten kann, werden vermehrt im Ausland gesucht. So auch auf den SinoJobs Career Days - Europas führender Jobmesse mit China-Fokus.

“Umfragen zeigen es immer wieder: Trotz geringerer Wachstumsraten hat die Mehrheit der ausländischen Unternehmen in China ein Problem, gut ausgebildete chinesische Talente zu gewinnen. Aber auch auf Grund der meist qualitativ besseren Ausbildung in Studium, Sprachkenntnissen und interkultureller Kompetenz sind im Ausland ausgebildete chinesische Talente heiß begehrt. Sie setzen sich deutlich von der Masse rein chinesischer Absolventen und Young Professionals ab”, so Dirk Mussenbrock, Gründer und Geschäftsführer des Stellenportals SinoJobs, welches auch die SinoJobs Career Days veranstaltet.

Auf den Messen in Düsseldorf und München bilden die mehr als 50 Aussteller einen breiten Branchenmix ab. Neben den Automobilherstellern Daimler, AUDI und Volkswagen präsentieren sich ebenso Technologie-Unternehmen wie ElringKlinger, KUKA, Schattdecor und Jungheinrich. Als rein chinesische Unternehmen sind Geely und CITICDicastal vor Ort präsent.

“Viele Unternehmen nutzen die SinoJobs Career Days als zusätzlichen Kanal zu den vorhandenen Aktivitäten in China”, weiß Dirk Mussenbrock zu berichten. “Die meist chinesischen Recruiter auf der Messe sind mit beiden Welten vertraut und rekrutieren so gezielt die chinesischen Talente, deren Profil vor Ort in China nicht verfügbar ist.”

Wie auch in den vergangenen Jahren finden die SinoJobs Career Days im November in Düsseldorf und München statt. Jeweils am 09. November und 11. November werden mehr als 1.000 vornehmlich chinesische Besucher auf der Jobmesse erwartet.

Die Teilnahme ist für Bewerber kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung muss auf www.sinojobs-careerdays.com erfolgen.

Unternehmensporträt Mussenbrock & Wang GmbH:

Mussenbrock & Wang ist führender Anbieter von Rekrutierungslösungen im europäisch-chinesischen Kontext mit Sitz in Deutschland und China. Die Spezial-Jobbörse SinoJobs sowie die Karriere- und Recruiting-Messen SinoJobs Career Days bieten europäischen und chinesischen Unternehmen spezialisierte Lösungen für die Anwerbung von chinesischen und europäischen Fach- und Führungskräften in Greater China und Europa.

Die im jährlichen Rhythmus stattfindende Sino HR Conference – Deutsch-Chinesische Personalkonferenz – hat sich als führendes Event zu Themen des deutsch-chinesischen Personalmanagements etabliert. Die Veranstaltung, durchgeführt in Frankfurt am Main, spricht Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Management und Human Resources an.

