Die durchschnittliche Lebenserwartung in Taiwan stieg im letzten Jahr mit 80,2 Jahren auf ein neues Rekordhoch.





Im Jahr 2014 betrug stand sie noch bei 79,84 Jahren, teilte das Innenministerium in seinen neuesten Statistiken mit. Männer wurden 2015 im Durchschnitt 77 Jahre alt, Frauen sogar 83,6 Jahre, beides waren neue Rekordwerte. Die Hälfte der Männer werden älter als 80 Jahre, bei den Frauen lag der Wert bei 85 Jahren.

Dabei ergeben sich regionale Unterschiede. Im Norden in Taipei liegt der Durchschnitt bei 83,4 Jahren und ist dort landesweit am höchsten, im Südwesten in Taitung, werden die Menschen im Durchschnitt 75,2 Jahre alt, die kürzeste Lebensdauer in Taiwan. In den letzten zehn Jahren erhöhte sich die Lebenserwartung der Männer insgesamt um 2,5 Jahre, die der Frauen um 2,8 Jahre.

Beim internationalen Vergleich liegen die Männer in etwa gleichauf mit den Männern aus den USA oder Deutschland, die Frauen liegen gleichauf mit Kanada, in etwa auf dem Niveau Deutschlands, Frankreichs und dem Vereinigten Königreich und werden drei Jahre älter als Frauen in den USA. Beim innerasiatischen Vergleich liegt Taiwan vor Festlandchina, Malaysia und den Philippinen, aber hinter Japan, Singapur und Südkorea.

Quelle: RTI

