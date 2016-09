Washington ermutigt beide Seiten der Taiwanstraße zum Umgang auf der Basis von Würde und Respekt, so ein hochrangiger Beamter des US-Außenministerium am Freitag.





Daniel Russel, Assistant Secretary für Ostasien und Pazifik des US-Außenministeriums machte diese Angaben am Freitag im New York Foreign Press Center auf Fragen zu Taiwans Ausschluss aus der diesjährigen Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO). Russel sagte, Dialoge, Stabilität und Frieden zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße seien im Interesse der USA, sowie die Unterstützung Taiwans bei den Bemühungen um Erweiterung seiner Beiträge zu globalen Herausforderungen. Er wiederholte Washingtons Unterstützung für Taiwans sinnvolle Beteiligung an internationalen Organisationen.

Taiwan hat in diesem Jahr keine Einladung zur Versammlung der ICAO erhalten. Die Versammlung der ICAO findet alle drei Jahre statt. Sie wird vom 27. September bis 7. Oktober in Montreal in Kanada abgehalten. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Zur letzten ICAO-Versammlung 2013 wurde Taiwan als Gast eingeladen.

Gemäß Beobachtern sind die abgekühlten Beziehungen zwischen Taipei und Peking nach dem Regierungswechsel in Taiwan Grund für die fehlende Einladung. Gemäß dem chinesischen Außenministerium habe Taiwan als Bestandteil Chinas kein Recht, an den Veranstaltungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) teilzunehmen.

Gemäß Taiwans Flugsicherheitsbehörde wird eine Delegation Taiwans trotzdem nach Montreal reisen. Man wolle am Rande der Konferenz mit Experten anderer Länder einen Austausch führen. Angesichts der jährlich 1,5 Millionen Flüge und 58 Millionen Passagiere im Fluginformationsgebiet Taipei halte man dies für wichtig. Das Außenministerium gab an, dass die Delegation sich auch bei befreundeten Ländern und diplomatischen Verbündeten für die Unterstützung bedanken wolle.

Quelle: RTI

