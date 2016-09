Hongkong ist ein hervorragender Standort, um die zahlreichen Geschäftschancen in Asien zu nutzen.





Vieles von dem, was die chinesische Regierung in ihrem Innovationsplan “Made in China 2025” beschreibt, ist in Hongkong bereits Realität: erstklassige Automations- und Robotertechnik, leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungszentren, hervorragend ausgebildete Mitarbeiter und ein Netzwerk effizienter Dienstleister.

Wie deutsche Unternehmen diese exzellenten Bedingungen für sich nutzen können, erläutern Vertreter einer hochrangigen Delegation aus Hongkong im Rahmen des Workshops “Hongkong – ein Katalysator für Innovation und Technologie in Asien” am 29. September von 14.00 bis 17.20 Uhr im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Maximilianstraße 17, in München.

Neben hochkarätigen Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion besteht bei Snacks und Getränken außerdem die Gelegenheit zu Matchmaking-Treffen sowie Fachgesprächen mit Hongkonger Dienstleistern und Technologie-Experten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, dennoch bitten wir um eine verbindliche Anmeldung bis 26. September 2016.

Veranstalter des Workshops sind das Hongkong Trade and Development Council (HKTDC) sowie die Hongkong Science and Technology Park Corporation.

Weitere Veranstaltungen der Reihe “Think Asia, Think Hongkong” mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten finden in Frankfurt am Main, Düsseldorf sowie Hamburg statt.

Pressemitteilung des:

Chinaforum Bayern e.V.

St.-Martin-Straße 53

81669 München

