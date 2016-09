Taiwan ist für die EBRD das viertgrößte Geberland und außerdem ein konstruktiver, verlässlicher und wirkungsvoller Partner.





Die Republik China (Taiwan) und die in London ansässige Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) feierten am 12. September in Taipeh die seit 25 Jahren laufende Zusammenarbeit und den zehnten Jahrestag der Gründung des Taiwan-Büros für EBRD-Geschäftsentwicklung, und beide Seiten bekräftigten ihre Entschlossenheit, die Kooperation zu verbessern und die gewerbliche Beteiligung zu stärken.

“Taiwan ist für die EBRD das viertgrößte Geberland und außerdem ein konstruktiver, verlässlicher und wirkungsvoller Partner”, erklärte der Generalsekretär des Außenministeriums Paul Wen-liang Chang während einer Zeremonie zur Feier des Anlasses und fügte hinzu, Taiwan hoffe, weiter mit der EBRD zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung umweltfreundlicher Energie, intelligenter Städte, kleiner und mittelständischer Unternehmen und auf Wissen basierender Volkswirtschaften weiter zu fördern.

Nach der Bewertung des Außenministeriums ist Taiwans Zusammenarbeit mit der Bank ein Vorbild für gegenseitige, für beide Seiten vorteilhafte und dauerhafte Beziehungen. Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat der EBRD-Fonds für technische Zusammenarbeit Taiwan Investitionen von insgesamt 43 Millionen US$ bereitgestellt und über 270 Projekte gesponsert, die von der Organisation umgesetzt wurden, wodurch Geschäftsgelegenheiten im Wert von über 500 Millionen US$ erzeugt wurden.

Im gleichen Zeitraum hat Taiwan dafür gesorgt, dass 15 einheimische Fachleute für Informations- und Kommunikationstechnologie (Information and Communications Technology, ICT), umweltfreundliche Energie, Verkehr und Wasserresourcen als Berater der Bank eingesetzt wurden.

Laut Chang wird die Regierung fortgesetzt die Beziehungen in beide Richtungen ausweiten, indem zusätzliche Branchenfachleute zur EBRD abgestellt, mehr ausländische Geschäftsleute und Offizielle zu Besuch nach Taiwan eingeladen werden und die bilaterale Kooperation in Taiwans wettbewerbsfähigsten Sektoren — namentlich umweltfreundliche Energie, ICT und intelligente Städte — vertieft wird.

Im Rahmen der Feierlichkeiten fand am gleichen Tag ein Geschäftsforum über umweltfreundliche Energie und intelligente Stadtentwicklung statt. Dabei kamen über 100 einheimische Wirtschaftsrepräsentanten zusammen, um Neuigkeiten über EBRD-Projekte und Geschäftsgelegenheiten zu erfahren, die in Ländern verfügbar sind, welche mit der Organisation zusammenarbeiten. Außerdem nahm eine vierköpfige Delegation unter der Leitung von EBRD-Generalsekretär Enzo Quattrociocche an dem Forum teil.

Quelle: Taiwan Heute

20.09.2016 | Rubrik: Taiwan | 33 Aufrufe