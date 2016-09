China hat im Juli seinen Besitz an US-Staatsanleihen weiter verringert.





Kurz vor der Aufnahme des Yuan in den SZR-Währungskorb reduziert China seinen Besitz an US-Staatsanleihen. Analysten vermuten hinter der Tendenz die Stabilisierung des Yuan für den Übergangszeitraum, die Unterstützung der Auslandsinvestitionen chinesischer Unternehmen sowie die Stärkung des Yuan als Abrechnungs- und Reservewährung.

China hat im Juli seinen Besitz an US-Staatsanleihen weiter verringert, was Experten vor allem den Vorbereitungen für die Aufnahme des Yuan in den Korb der Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) am ersten Oktober zugeschrieben haben.

Laut Monatsbericht des US-Finanzministeriums vom Freitag hielt China Ende Juli US-Staatsanleihen im Wert von ungefähr 1,22 Billionen Dollar (1,09 Billionen Euro), der tiefste Stand seit Januar 2013 und 22 Milliarden Dollar weniger als im vorherigen Monat.

Während es der zweite Monat in Folge war, an dem sich Chinas Vermögen an US-Staatsanleihen reduzierte, blieb die Nation nach wie vor der größte ausländische Halter.

Der Monatsbericht zeigte auch, dass der gesamte Auslandsbesitz von US-Staatsanleihen von 6,28 Billionen im Juni auf 6,25 Billionen Dollar gefallen ist. Im selben Monat hat Japan, der zweitgrößte US-Gläubiger, seinen Besitz auf 1,15 Billionen Dollar vergrößert, während Großbritannien, der achtgrößte ausländische Halter, seinen Besitz um 22,8 Milliarden verringert hat. Weitere wichtige Länder wie Saudi-Arabien, Russland, Kanada, Singapur, Deutschland und Norwegen verringerten ihr Vermögen an US-Staatsanleihen.

Laut Tu Yonghong, Direktorin des “International Monetary Institute” an der Renmin-Universität, dürfte China angesichts der offiziellen Einbeziehung des Yuan in den SZR-Währungskorb im Oktober bestimmte Anpassungen bezüglich seiner Devisenreserven durchgeführt haben, ein Hauptfaktor für die Verminderung des chinesischen Besitzes an US-Staatsanleihen im Juli.

“Nach der offiziellen Aufnahme der chinesischen Währung könnten einige Zentralbanken ihre Yuan-Bestände vergrößern, um ihre Devisenreserven zu diversifizieren. Daher ist es für das Land notwendig, einige Vorbereitungen zu treffen oder Strukturanpassungen an seinen Devisenreserven vorzunehmen”, sagte Tu am Sonntag gegenüber Global Times.

Verschiedene Finanzinstitute gaben Größenschätzungen über die weltweiten Devisenreserven ab, die auf Yuan-Anlagen umsteigen werden, nachdem der Yuan zur Reservewährung wird.

Laut eines CNBC-Berichts vom November 2015 erwartete Morgan Stanley globale Zuströme von bis zu zwei Billionen Dollar innerhalb von zehn Jahren und vor allem aus Zentralbanken, während Bank of America Merrill Lynch die Yuan-Nachfrage auf 35 Milliarden Dollar geschätzt hat.

Notwendige Reduktion

Nach Liu Dongliang, Analyst der China Merchants Bank, hat China möglicherweise seine Auslandsreserven zur Unterstützung des Yuan verwendet.

“Angesichts der bevorstehenden Einbeziehung der Währung in die Sonderziehungsrechte wird der Schritt auch dazu dienen, den Yuan zu stabilisieren und der Währung dabei helfen, den Übergangszeitraum reibungslos zu überstehen”, sagte Liu gegenüber Global Times.

Ein anderer Grund besteht in den Anstrengungen der chinesischen Zentralbank, die Devisenreserven des Landes ins Gleichgewicht zu bringen, da eine steigende Zahl chinesischer Unternehmen im Ausland investiert, bemerkte Liu.

Lu Zhengwei, Chefökonom der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), sagte, dass der Dollar aufgrund der geringen Erwartungen des Marktes für eine Erhöhung der Referenzzinssätze durch die US-Notenbank im September wahrscheinlich weiter unter Druck stehen wird, was die Entscheidung der Zentralbank für eine Reduktion der US-Schulden rechtfertigt.

“Eine Summe von Faktoren könnte das Ergebnis erklären, und es besteht keine Notwendigkeit, die Implikationen einer monatlichen Veränderung über das Maß hinaus zu interpretieren”, sagte Tu.

Sie hat auch darauf hingewiesen, dass Chinas Devisenreserven, die sich seit ihrem Höchstwert im Jahr 2014 von fast vier Billionen Dollar reduziert haben, weiterhin die weltgrößten bleiben.

“Mehr als ein Viertel des grenzüberschreitenden Handels Chinas wird mit dem Renminbi getätigt, und nachdem der Yuan offiziell in die Sonderziehungsrechte aufgenommen wird, werden mehr Länder und Regionen den Yuan als Abrechnungswährung im Handel mit China akzeptieren”, erklärte Tu. “Daher müssen wir die riesige Menge an Auslandsreserven allmählich senken.”

Quelle: People’s Daily

