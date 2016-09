Indien belegte im vergangenen Jahr auf der Liste von Taiwans größten Handelspartnern Rang 18, und das bilaterale Handelsvolumen belief sich auf insgesamt ungefähr 4,8 Milliarden US$.





Taiwan und Indien unterzeichneten am 12. September in Taipeh ein Luftverkehrabkommen und ein Memorandum über landwirtschaftliche Zusammenarbeit, was für die Beziehungen zwischen den beiden Seiten einen wesentlichen Schritt voran darstellt, teilte das Außenministerium der Republik China (Taiwan) mit.

“Im Einklang mit der Neuen Südwärts-Politik der Regierung werden die Vertragswerke beim bilateralen Austausch und bei Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Luftfahrt und Fremdenverkehr ein neues Kapitel eröffnen”, kommentierte das Außenministerium. “Außerdem freut Taiwan sich darauf, seine Partnerschaft mit Indien in Bereichen wie Kultur, Bildung, Wissenschaft, Technologie und Handel zu vertiefen.”

Das Luftverkehrabkommen erfasst Fragen im Zusammenhang mit Flugsicherheit und –sicherung, kommerziellen Gelegenheiten, kooperativen Marketing-Arrangements, Anerkennung von Urkunden, Schlichtung von Streitigkeiten sowie Zöllen. Es ermöglicht mehreren Fluggesellschaften, von jeder Seite 14 direkte Passagierdienste pro Woche zu unterhalten, gab das Ministerium für Verkehr und Kommunikation (Ministry of Transportation and Communications, MOTC) bekannt.

Derzeit gibt es pro Woche zwischen Taipeh und Neu-Delhi drei direkte Passagierflüge und einen Frachtflug, welche unter der in Taiwan ansässigen China Airlines laufen. Die Unterzeichnung des Luftverkehrsvertrages legt eine solide Grundlage für die Entwicklung der Zivilluftfahrt-Beziehungen zwischen Taiwan und Indien, und es wird dazu beitragen, mehr bilateralen Handel und Wirtschaftskooperation, Kulturaustausch und Fremdenverkehrsentwicklung zu erleichtern, führte das MOTC aus.

Unter dem Landwirtschafts-Memorandum wird Taiwan auf der Grundlage von Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit eng mit Indien bei der Planung, Produktion, Verarbeitung, dem Vertrieb und Marketing von Produkten zusammenarbeiten, die mit Aquakultur, auf Bauernhöfen, durch Fischerei, Blumenzucht und Viehzucht erzeugt werden. Nach Auskunft des Landwirtschaftsrates (Council of Agriculture, COA), einer Behörde in Ministeriumsrang, werden die beiden Seiten durch Personalaustausch und gemeinsame akademische Forschung zudem die Kooperation in mehreren Bereichen stärken, darunter landwirtschaftliche Finanzen, Bauernverbände, ökologische Nachhaltigkeit, genetische Ressourcen und Produktionsmaterialien wie Dünger und Saatgut.

Die Neue Südwärts-Politik verfolgt das Ziel, Taiwans Beziehungen mit Südostasien, Südasien, Australien und Neuseeland durch mehr geschäftliche Zusammenarbeit, zwischenmenschlichen Austausch und Integration von Versorgungsketten zu festigen. Indien belegte im vergangenen Jahr auf der Liste von Taiwans größten Handelspartnern Rang 18, und das bilaterale Handelsvolumen belief sich auf insgesamt ungefähr 4,8 Milliarden US$.

Quelle: Taiwan Heute

