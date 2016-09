Chinesische Sprache und Kultur erleben - Tag der Konfuzius-Institute 2016.





Am 24. September lädt das Konfuzius-Institut München zu einem chinesischen Kulturtag in die Hofstatt ein. Auf dem Programm stehen chinesische Kampfkunst zum Mitmachen, Tanzdarbietungen, Teezeremonie, Kalligrafie und Schnuppersprachkurse. Der Eintritt ist frei.

Echte chinesische Kampfkunst steht im Mittelpunkt des „Tags der Konfuzius-Institute 2016“ am 24. September zwischen 14 und 19 Uhr in der Hofstatt München. Die Meister und Schüler der Wuyuan Kampfkunstschule präsentieren dort ihr Können in verschiedenen Aufführungen und bieten kostenlose Workshops für Kinder und Erwachsene an. Wer es lieber entspannt mag, kann an einer Teezeremonie teilnehmen und verschiedene Teesorten kosten. Die Min-Tanzgruppe unter Leitung der ausgebildeten Tänzerin Zhou Min zeigt Volkstänze und Trachten verschiedener ethnischer Gruppen Chinas. Authentischer kann man chinesische Kultur in München kaum erleben. Unter dem Motto „Chinesisch lernen – die Welt entdecken!“ können Neugierige unverbindlich an einem Schnuppersprachkurs teilnehmen und sich über weitere Kurs-und Stipendienangebote des Konfuzius-Instituts informieren. Um 19 Uhr verwandelt sich der große Kursraum des in der Hofstatt gelegenen Instituts in ein Kino. Der Film läuft natürlich im chinesischen Originalton mit Untertiteln.

Das Konfuzius-Institut München, ein Institut zur Förderung der chinesischen Sprache- und Kultur, organisiert die Veranstaltung bereits im vierten Jahr: zu Beginn im Rahmen des Ander Art Festivals auf dem Odeonsplatz und seit letztem Jahr in der Hofstatt. Der Tag der Konfuzius-Institute findet weltweit statt und wird von den über 500 Instituten in allen Ländern individuell gestaltet.

Veranstaltungsinformationen:

Chinesische Sprache und Kultur erleben: „Tag der Konfuzius-Institute 2016“

Am Samstag, den 24. September 2016, 14 bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsort: Hofstatt, Sendlinger Straße, 80331 München

Anfahrt mit den U-/S-Bahnen bis Marienplatz

Über das Konfuzius-Institut München

Das Konfuzius-Institut München ist ein chinesisches Sprach- und Kulturinstitut im weltweiten Verband der Konfuzius-Institute. Weltweit gibt es über 500 Konfuzius-Institute, davon 17 in Deutschland.

Seit Gründung im Februar 2009 hat sich das Konfuzius-Institut München als zentrale Institution zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur in München und Südbayern etabliert. Kernaufgabe ist das Unterrichten von Chinesisch als Fremdsprache. Das Institut bietet zielgruppenspezifische Sprachkurse auf allen Niveaustufen und für alle Altersgruppen an. Seit 2010 ist das Konfuzius-Institut München offizielles Prüfungszentrum für die international anerkannte Sprachprüfung HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). Durch die Veranstaltung von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen mit chinesischen und deutschen Künstlern und Experten schafft das Institut Raum für interkulturellen Dialog.

Träger sind die Stiftung ex oriente mit Sitz in München, die Beijing Foreign Studies University (BFSU) und als Dachorganisation Confucius Institute Headquarters/Hanban in Beijing.

Konfuzius-Institut München

Färbergraben 18

80331 München

16.09.2016 | Rubrik: Pressemitteilungen | 130 Aufrufe