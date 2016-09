Laut Boeing könnte China in den nächsten 20 Jahren Flugzeuge im Gesamtwert von mehr als einer Billion US-Dollar einkaufen. Grund dafür sind die zunehmende Reiselust der Chinesen sowie die wachsende Mittelklasse.





Der Flugzeughersteller Boeing prognostiziert, dass China wahrscheinlich das erste Land werden könnte, dessen Luftfahrtmarkt eine Billion US-Dollar überschreitet. Bis 2035 soll China voraussichtlich 5.110 neue Standardrumpfflugzeuge benötigen. In den nächsten 20 Jahren sollen chinesische Fluggesellschaften insgesamt 6.810 neue Flugzeuge einkaufen. Der Gesamtwert beläuft sich über eine Billion US-Dollar. Die Zahl der Großraumflugzeuge könnte sich so in den nächsten zwei Jahrzehnten verdreifachen.

„Da China sich zu einer verbraucherorientierten Wirtschaft wandelt, wird die Luftfahrt eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen“, sagte Randy Tinseth, Vizepräsident für Marketing von Boeing. „Reisen und Transport sind Kerndienstleistungen. Wir erwarten, dass sich der Passagierverkehr in China in den nächsten 20 Jahren jährlich um 6,4 Prozent erhöhen wird.“

Inzwischen haben die Angebote von Billigfluggesellschaften und normalen Fluggesellschaften zugenommen und es wurden neue Stationen in kleineren Städten erweitert, um die steigende Reiselust der Mittelklasse in China und Asien zu befriedigen.

Darüber hinaus ist China zum dynamischsten Markt für internationale Flüge geworden. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der internationalen Direktflüge nach und aus China um 150 Prozent gestiegen. Direktflüge zwischen kleinen und mittelgroßen chinesischen Städten und überseeischen Städten sind zur Haupttriebkraft des Wachstums des Flugverkehrs geworden.

Laut Tinseth geben die anhaltende Expansion der chinesischen Mittelklasse, die Einführung von vereinfachten Visarichtlinien und die Entwicklung von Großraumflugzeugen Boeing Zuversicht für eine glänzende Zukunft des chinesischen Langstreckenmarktes.

Quelle: People’s Daily

