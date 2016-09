China liegt an der Spitze der Herkunftsmärkte mit Buchungen über Reiseveranstalter und Kataloge.





ITB Berlin und IPK International analysieren das chinesische Auslandsreiseverhalten - China verzeichnete 2015 ein Plus von 23 Prozent an Auslandsreisen - Überdurchschnittlicher Anteil an Übernachtungen in Luxushotels

Chinesen zeigten 2015 im weltweiten Vergleich das mit Abstand stärkste Wachstum an Auslandsreisen und bauten somit ihre Position als einer der wichtigsten Quellmärkte für Auslandsreisen weiter aus. Auch wenn sich die durchschnittliche Reisedauer seit 2007 halbierte, hat sich durch das enorme Wachstum an Auslandsreisen der Umsatz in der gleichen Zeit nahezu verdreifacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Sonderauswertung des World Travel Monitors® von IPK International, die im Auftrag der ITB Berlin aktuell durchgeführt wurde.

Chinesen mit weltweit stärkstem Zuwachs an Auslandsreisen

Die Chinesen unternahmen im vergangenen Jahr 45,2 Millionen Übernachtungsreisen ins Ausland – Reisen nach Macau und Hongkong außen vor gelassen. Dies entspricht einer Steigerung von beeindruckenden 23 Prozent, bzw. einem Plus von 8 Millionen Reisen im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt China um ein Vielfaches über dem weltweiten Auslandsreisewachstum, das 2015 bei rund 5 Prozent lag. China konnte damit auch seine Position auf Platz 4 der weltweit reisestärksten Quellmärkte hinter Deutschland, USA und Großbritannien weiter ausbauen, und seinen Abstand zum fünftplatzierten Frankreich vergrößern. Über zwei Drittel aller chinesischen Auslandsreisen haben Asien zum Ziel. Die dabei beliebtesten Reiseziele sind Taiwan, Südkorea, Thailand und Japan. Auf dem fünften Platz des Destinationen-Rankings folgt schon die USA, wohin die Chinesen 2015 rund 2,6 Millionen Reisen unternahmen. In Europa sind die beliebtesten Reiseziele Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Spanien und Österreich. Insgesamt führte etwa jede fünfte Reise der Chinesen auf den europäischen Kontinent.

Hauptreisezweck der Chinesen bleibt der Urlaub

Mehr als 80 Prozent aller chinesischen Auslandsreisen finden zu Urlaubszwecken statt, wobei insbesondere die reine Urlaubsreise (ohne die Kombination mit Besuch von Familie oder Freuden) mit 76 Prozent deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von 57 Prozent liegt. Bei der Art der Urlaubsreise dominiert seit Jahren die Rundreise, jedoch werden auch Städtereisen immer beliebter. Die durchschnittliche Auslandsreisedauer hat sich im Vergleich zu 2007 fast halbiert und lag 2015 bei rund 5 Nächten. Dennoch haben sich die Umsätze im gleichen Zeitraum auf insgesamt knapp 77 Milliarden Euro erhöht.

Fast zwei Drittel der Chinesen bevorzugt ein 4- oder 5-Sterne Hotel

Mehr als 80 Prozent der Chinesen wählten bei ihrer Auslandsreise Hotels als Unterkunft. Hierbei führend ist die 4- und 5-Sterne-Kategorie mit einem Anteil von 62 Prozent an allen Reisen. Damit unterscheiden sich die chinesischen Auslandsreisenden auch bei der Unterkunftswahl deutlich vom weltweiten Durchschnitt, der in Bezug auf Luxushotel nur bei 40 Prozent liegt. Bei der Wahl des Transportmittels dominiert das Flugzeug mit über 80 Prozent, was ebenfalls deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von knapp 60 Prozent liegt. Auch wenn Buchungen über Reiseveranstalter und Kataloge im Vergleich zum Vorjahr abgenommen haben, ist diese Buchungsart mit 74 Prozent - im Vergleich zum Weltmarkt - immer noch mehr als doppelt so häufig. China liegt damit an der Spitze der Herkunftsmärkte mit Buchungen über Reiseveranstalter und Kataloge.

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern vor.

Pressemitteilung der:

Messe Berlin

Messedamm 22

14055 Berlin

14.09.2016 | Rubrik: Reisen | 212 Aufrufe